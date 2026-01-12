В сеть попала новая накладная на отгрузку новых процессоров AMD Zen 6.

Информация о еще не анонсированных чипах AMD продолжает просачиваться в интернет. На этот раз в списке отгрузок обнаружили запись о ранней версии процессора нового поколения.

Речь идет о процессорной платформе Medusa 1 с архитектурой A0. Маркировка «A0» обычно означает самую первую тестовую версию кремниевого кристалла. Ключевой параметр в документе — TDP 28 Вт. Это четко указывает, что чип относится к категории Low TDP, то есть предназначен для тонких и легких ноутбуков.

Ранее в подобных накладных уже мелькало название Medusa Point. Тогда же стало известно, что семейство разделят на две группы: мощные 45-ваттные чипы и эти самые, 28-ваттные. Новая утечка подтверждает эти данные.

Судя по всему, в энергоэффективной линейке будут процессоры Ryzen 5 и Ryzen 7. Их структура ядер, согласно прошлым утечкам, включает 4 классических, 4 плотных и 2 энергосберегающих ядра. Более мощные версии Ryzen 9 с числом ядер до 22 останутся в сегменте High TDP.

По графической части больших сюрпризов не ожидается. Скорее всего, в этих чипах останется нынешняя архитектура RDNA 3.5. Переход на следующее поколение RDNA 5 или новую UDNA аналитики прогнозируют не раньше 2027 года.