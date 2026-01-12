Во время реставрации церкви Святого Филибера в Дижоне рабочие обнаружили замурованную лестницу. Она вела в склеп с захоронениями XVII века, а под ним археологи нашли саркофаги VI столетия.

Издание Popular Mechanics рассказало о необычном открытии во Франции. В церкви Святого Филибера в Дижоне реставрационные работы выявили целый пласт захоронений разных эпох.

Проблема была в соли. Церковь в XVIII–XIX веках использовали как соляной склад, и грунт под ней пропитался солью. В 1970-х для обогрева уложили бетонную плиту. Тепло от нее запустило процесс кристаллизации соли в камнях фундамента, что и привело к их растрескиванию и разрушению. Рабочие начали вскрывать пол, чтобы оценить масштаб повреждений, и обычный ремонт быстро перерос в масштабные раскопки.

Сначала в трансепте, поперечном нефе, они наткнулись на склеп. Ему около 400 лет. Внутри лежали гробы детей и взрослых, завернутые в простые саваны. Рядом нашлись монеты и четки. При этом археологи откопали и каменные гробницы XI–XIII веков. Но самое интересное ждало ниже.

Команда под руководством Кларисс Кудерк и Кароль Фоссурье обнаружила шесть саркофагов. Их отнесли к поздней античности и меровингскому периоду, то есть примерно к VI веку. Один саркофаг имел резную крышку. Ученые считают: такие находки говорят, что это место служило важным погребальным центром на стыке римской эпохи и раннего Средневековья.

Церковь XII века, выходит, построили на более древнем фундаменте. Археологи нашли следы предыдущей церкви, которую впервые раскопали еще в 1923 году. Еще глубже виднелись остатки стен X века, возведенных с использованием техники кладки «елочкой». Саркофаги, вероятно, изначально стояли внутри того, более древнего здания.

В итоге реставрация, начатая из-за соли, позволила обнаружить захоронения, которые старше самой церкви на шесть столетий.