Global_Chronicles
Китайские компании планируют развернуть группировку из 200 000 интернет-спутников
Китайские компании подали в Международный союз электросвязи (ITU) заявки на создание группировок, общее число спутников в которых может превысить 200 000

Низкая околоземная орбита становится ареной новой гонки. После заявлений Китая о потенциальных рисках от спутников Starlink, местные компании резко активизировались и подали заявки на создание собственных масштабных сетей. В конце прошлого месяца более десятка китайских операторов направили предложения в Международный союз электросвязи (ITU). Этот орган координирует распределение радиочастот и орбитальных позиций. Общее количество спутников во всех поданных заявках превышает 200 000.

Среди конкретных проектов — группировка China Mobile на 2520 аппаратов, система Qianfan от Shanghai Spacecom на 1296 спутников, а также более крупные сети Guowang (около 13 000 спутников) и Qianfan, которая к 2030 году планирует увеличить свою группировку до 15 000 единиц. Эти шаги Китай предпринял вскоре после официальной критики в адрес Starlink. В Пекине выразили обеспокоенность, что планы SpaceX по запуску до 42 000 спутников создают перегрузку на общих орбитах и повышают риск столкновений. Ранее в этом году SpaceX объявила о планах понизить орбиту около 4400 своих спутников для снижения этого риска.

Параллельно с этим американский регулятор (FCC) только что одобрил SpaceX запуск дополнительных 7500 спутников второго поколения (подробнее об этих спутниках и спектра их частот читайте здесь). По правилам ITU, у операторов есть семь лет с момента подачи заявки, чтобы ввести систему в строй. Это означает, что страны и компании сейчас активно резервируют частоты и орбитальные слоты на будущее. Фактически идет конкурентная борьба за ограниченный ресурс — место на низкой околоземной орбите. Китай, ранее указывавший на проблему загруженности, теперь сам делает масштабные заявки, чтобы обеспечить себе позиции в формирующемся космическом интернете.

#китай #spacex #starlink #спутники #орбита #группировка #itu
Источник: interestingengineering.com
