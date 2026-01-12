Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успешный анонс процессоров Panther Lake на новом техпроцессе 18A.

Несмотря на уход из компании, бывший руководитель Intel продолжает следить за ее успехами. Пэт Гелсингер, под чьим началом закладывались основы новых технологий, дал оценку недавним достижениям и высказал мнение о будущем американской полупроводниковой отрасли.

В интервью телеканалу Fox Business Гелсингер поздравил команду Intel с завершением разработки техпроцесса 18A и выходом первых процессоров Panther Lake на его основе. Он подчеркнул, что много работал над этими проектами, и они стали результатом его наработок.

Главный вопрос, который задали экс-главе Intel, касался привлечения клиентов для производственного подразделения Intel Foundry. Несмотря на оптимизм вокруг 18A, публичных контрактов с крупными компаниями вроде NVIDIA или AMD пока нет.

По мнению Гелсингера, ключевую роль в этом процессе должно сыграть правительство США. Речь идет не только о прямых субсидиях по закону CHIPS Act, но и о более жестких мерах, таких как тарифная политика. Именно тарифы, по его словам, могут убедить компании без собственных фабрик рассматривать Intel как реальную альтернативу тайваньской TSMC.

Он отметил, что возвращение цепочек производства чипов в США — сложный и долгий процесс. Анонс Panther Lake стал периодом, который демонстрирует возможности Intel, но для реального сдвига потребуется последовательная работа.

Следующим испытанием для Intel Foundry станет освоение и продвижение следующих техпроцессов — 18A-P и 14A. Успех в этом, как считает Гелсингер, будет зависеть как от технологий, так и от внешней политики, которая сделает производство в США экономически выгодным для глобальных клиентов.