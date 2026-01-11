Это компактный гаджет с 4-дюймовым экраном, который работает на собственной операционной системе с искусственным интеллектом и обладает функцией «эмоциональной памяти»

Китайская компания Meizu представила на своем фан-фестивале новое устройство Meizu 22 Next. Компания описывает его как компактный терминал с искусственным интеллектом, который способен запоминать настроение пользователя и взаимодействовать с другими ИИ-агентами.

Устройство Meizu 22 Next, которое компания называет «AI Cube», получило небольшой 4-дюймовый экран. Оно работает под управлением собственной системы Meizu AIOS. Ее главная особенность — голосовое управление. Пользователь может отдавать голосовые команды для непосредственного выполнения задач.

Разработчики заявляют о двух ключевых функциях. Первая — это «AI Memory» или память ИИ. Система анализирует разговоры с владельцем, запоминая его индивидуальные особенности общения, настроение и состояние здоровья. На основе этих данных помощник должен предлагать персонализированные ответы и напоминания.

Вторая функция — управление другими устройствами. Через экосистему One-Flow гаджет может отдавать команды смартфону, бытовой технике, устройствам умного дома или автомобилю.

Также Meizu 22 Next поддерживает взаимодействие между разными ИИ-агентами. Это значит, что несколько виртуальных помощников могут общаться друг с другом, чтобы выполнить сложную задачу, которую поставил пользователь.