Global_Chronicles
Meizu показала ИИ-гаджет 22 Next «AI Cube» с эмоциональной памятью и взаимодействием с ИИ-агентами
Это компактный гаджет с 4-дюймовым экраном, который работает на собственной операционной системе с искусственным интеллектом и обладает функцией «эмоциональной памяти»

Китайская компания Meizu представила на своем фан-фестивале новое устройство Meizu 22 Next. Компания описывает его как компактный терминал с искусственным интеллектом, который способен запоминать настроение пользователя и взаимодействовать с другими ИИ-агентами.

Устройство Meizu 22 Next, которое компания называет «AI Cube», получило небольшой 4-дюймовый экран. Оно работает под управлением собственной системы Meizu AIOS. Ее главная особенность — голосовое управление. Пользователь может отдавать голосовые команды для непосредственного выполнения задач.

Разработчики заявляют о двух ключевых функциях. Первая — это «AI Memory» или память ИИ. Система анализирует разговоры с владельцем, запоминая его индивидуальные особенности общения, настроение и состояние здоровья. На основе этих данных помощник должен предлагать персонализированные ответы и напоминания.

Вторая функция — управление другими устройствами. Через экосистему One-Flow гаджет может отдавать команды смартфону, бытовой технике, устройствам умного дома или автомобилю.

Также Meizu 22 Next поддерживает взаимодействие между разными ИИ-агентами. Это значит, что несколько виртуальных помощников могут общаться друг с другом, чтобы выполнить сложную задачу, которую поставил пользователь.

#искусственный интеллект #гаджеты #ии #meizu #ai cube
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

dimkahon
11:21
Оставлю тут это... как видишь, тащит не хуже, чем днищенский 2600-й. Думаю вот о людях, купивших когда-то 6800К или помощнее зион, уже больше 10 лет на хорошей матери обходятся без апгрейда. Я только ...
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Vodoley-Barmaley
11:16
Ты и правда думаешь, что общаешься с настоящим Непрановым? Ахах
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Dmitry Gud
08:46
Тут не амд боты. А конкретный чел с ботнета минуса раздает. Да и плюсы тоже
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Сергей Козлов
08:27
Принуждения нет до сих пор, так как ДЛСС сугубо опциональная фишка. Можно играть на 3070 с ФСР например.
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
Димасик
07:37
Вукраина не проканала у америкосов, теперь они комедию на Гренландии начинают, такими темпами они Гейропу быстро расшатают!)))
The Telegraph: Великобритания и Европа обсуждают миссию НАТО в Гренландии
Владимир
07:10
Я бы на виртуалки пустил
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Владимир
07:07
Ерунду не неси.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Владимир
07:07
Эта материнка когда-то была хорошей, сейчас ничего интересного
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
ark-bak
07:06
Англосаксы какие-то упоротые, им сказали не суй пальцы в розетку, а они - нет, мы попробуем...
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
Сергей Анатолич
06:19
Это те войска которым должна будет обеспечена 100% безопасность? Я думаю англичаны успеют распилить ещё не один раз по £200 млн, прежде чем поймут, что этого не будет.
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
