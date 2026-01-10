Самолеты Ту-142МК Северного флота выполнили первую в истории российского ВМФ дозаправку в воздухе в районе Северного полюса.

Российские военные моряки поставили новый рекорд. Экипажи противолодочных самолетов Ту-142МК сумели провести сложнейшую операцию там, где это раньше не делал никто — в небе над Северным полюсом.

Событие произошло 9 января 2026 года в рамках учений флота. Два самолета — заправщик и Ту-142МК — провели дозаправку в воздухе над акваторией Северного Ледовитого океана вблизи Северного полюса. Общая продолжительность полета составила около 30 часов.

Арктика создает для авиации специфические сложности: затруднены навигация и связь, количество запасных аэродромов ограничено, а погода может быстро меняться. Проведение дозаправки в таких условиях требует высокой подготовки экипажей.

С тактической точки зрения, эта возможность расширяет оперативные способности самолета. Дополнительное топливо увеличивает время патрулирования в заданном районе, обеспечивает большую гибкость при слежении за контактами и позволяет оперативно менять зоны ответственности без потери времени на возвращение на базу. Это также поддерживает так называемый «контроль надводной обстановки» — постоянное отслеживание обстановки на ключевых морских направлениях.