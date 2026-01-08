Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает о новой потенциальной задержке Grand Theft Auto VI.

Уже третий раз за время разработки Grand Theft Auto VI дата ее выхода может оказаться под вопросом. Сначала релиз планировали на 2025 год, потом перенесли на май, а затем на 19 ноября уже теперь нынешнего года. И вот опять появилась информация о возможном новом сдвиге.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в подкасте Button Mash рассказал, что, по его данным, разработка GTA 6 еще не закончена. «Контент все еще не полностью готов. …люди все еще дорабатывают уровни и миссии», — заявил он. Шрайер отметил, что в Rockstar Games, скорее всего, снова перенесут игру, чтобы не выпускать ее «в скомпрометированном состоянии». При этом он добавил, что ноябрьская дата сейчас выглядит «немного более стабильной», чем предыдущие планы.

Ранее игра уже дважды официально переносилась: сначала с 2025 года на май 2026-го, а затем — на 19 ноября 2026 года. В Rockstar объясняли это стремлением соответствовать высоким стандартам качества.

Реакция фанатов на новость оказалась резкой. На Reddit многие пользователи задаются вопросом, зачем Rockstar анонсировала игру трейлером еще в 2023 году, если до завершения разработки было так далеко. «Люди все равно будут ждать. Объявление даты релиза в 2025 году, когда до финала еще далеко, только разжигает недовольство из-за задержек», — написал один из них. Другие предлагают студии вообще не называть даты, пока нет полной уверенности.

Официального подтверждения новой задержки от Rockstar Games или ее материнской компании Take-Two Interactive (Take-Two Interactive Software, Inc.) пока нет. Следующий отчет Take-Two о финансовых результатах запланирован на 3 февраля — возможно, тогда появится новая информация.