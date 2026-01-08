Немецкое издание BILD опубликовало анализ, в котором ставит под сомнение официальную версию смены власти в Венесуэле.

История со свержением Николаса Мадуро обросла новыми подробностями. Немецкое издание BILD в своем анализе выдвигает версию, что за быстрой сменой власти в Каракасе могли стоять не публичные заявления, а закрытые договоренности.

Авторы материала, шеф-редактор Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer) и обозреватель Филипп Пятов (Philipp Pyatov), обращают внимание на поведение нового президента Делси Родригес (Delcy Rodríguez). Она сразу взяла власть после ареста Мадуро, получила поддержку армии и, несмотря на первоначальные резкие заявления, быстро предложила сотрудничество Дональду Трампу (Donald John Trump).

По данным BILD, еще в октябре газета Miami Herald раскрыла, что Делси Родригес и ее брат Хорхе (Jorge Rodríguez) вели переговоры с США о будущем Венесуэлы. Они делали это с ведома самого Мадуро. Тогда обсуждался его мирный уход. Эксперт Ева Голингер (Eva Golinger), бывший советник Уго Чавеса, в комментарии для издания допускает, что когда переговоры зашли в тупик, брат и сестра Родригес могли начать «другой формат» секретных переговоров с командой Трампа.

По ее мнению, последующая медийная кампания по представлению Делси Родригес как «умеренной» альтернативы была попыткой «продать» ее Трампу в качестве гаранта стабильности и доступа для американского бизнеса. Для администрации США такой вариант, как считает Голингер, проще, чем полная смена режима и строительство демократии.

Это объясняет, почему, как пишет BILD, оппозиция в Венесуэле разочарована: Трамп не торопится с требованием немедленных свободных выборов. Агентство ЦРУ, по данным Wall Street Journal, и вовсе считало Родригес более подходящей фигурой для переходного периода. The Atlantic также пишет, что низкие потери США во время операции указывают на вероятную помощь кого-то из венесуэльских военных. Кто именно сотрудничал с американцами, остается неизвестным.