Global_Chronicles
Apple зафиксировала поставки NAND как минимум до первого квартала 2026 года и торгуется за DRAM
Apple заранее обеспечила себе поставки NAND-памяти только до первого конца квартала 2026 года.

Рынок памяти входит в 2026 год в фазу пересмотра контрактов, и крупные заказчики начинают фиксировать условия заранее. Для Apple это означает разную тактику по отдельным типам памяти и разный уровень давления со стороны поставщиков.

Автор статьи на WCCFTech со ссылкой на данные Morgan Stanley сообщает, что Apple обеспечила себе доступ к достаточным объемам NAND-памяти как минимум до первого квартала 2026 года. Речь идет о поставках от KIOXIA, которые компания зафиксировала по относительно выгодным условиям еще до завершения текущего контракта.

При этом аналитики ожидают пересмотра цен. Срок действия соглашения истекает, и в начале 2026 года KIOXIA, вероятно, предложит новые условия. Это создает задел для роста затрат, хотя краткосрочно дефицит NAND Apple не грозит.

С DRAM ситуация сложнее. Apple продолжает переговоры с поставщиками, и именно цена на первый квартал 2026 года остается камнем преткновения. Morgan Stanley считает, что производители памяти будут стремиться сократить разрыв со спотовым рынком. Речь может идти о последовательном повышении цен более чем на 50 процентов, прежде чем Apple получит гарантированный доступ к нужным объемам.

На этом фоне заметно выделяется позиция TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). По оценке аналитиков, компания планирует повысить цены на передовые пластины для Apple лишь на несколько процентов. Для сравнения, другие клиенты сталкиваются с ростом на десятки процентов.

В результате Morgan Stanley ожидает, что чипы Apple A20, выпущенные по 2-нм техпроцессу TSMC, окажутся примерно на 30 процентов дороже A19 на 3 нм. Это заметно ниже ранее обсуждавшихся оценок тайваньских СМИ, говоривших о росте стоимости почти на 80 процентов.

#apple #полупроводники #iphone #tsmc #чипы #память #morgan stanley
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter