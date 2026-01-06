По данным издания WCCFTech, заявленная производительность составляет 80 триллионов операций в секунду для ИИ-задач

Издание WCCFTech обратило внимание на новую разработку Qualcomm. Компания представила процессоры Snapdragon X2 Plus, сделав очередной шаг в развитии платформы Windows on ARM с упором на искусственный интеллект. Как отмечает WCCFTech, Qualcomm анонсировала две новые системы-на-чипе: 10-ядерный Snapdragon X2 Plus (X2P-64-100) и 6-ядерный (X2P-42-100). По данным издания, оба процессора изготовлены по 3-нм техпроцессу и используют память LPDDR5x.

Ключевой особенностью, на которую указывает WCCFTech, стал встроенный нейронный процессор (NPU) Hexagon. Его производительность, по заявлению Qualcomm, достигает 80 TOPS. Это, как утверждается, делает платформу самой быстрой в мире для ИИ-задач на ноутбуках. В материале говорится, что в тестах UL Procyon AI и Geekbench AI новый NPU показывает преимущество над конкурентами от AMD и Intel — в некоторых случаях до 6,4 раза.

Издание приводит данные Qualcomm о других улучшениях. По сравнению с прошлым поколением (Snapdragon X Plus) одноядерная производительность CPU выросла на 35%, а энергопотребление снизилось на 43%. Графический процессор Adreno X2-45, по заявлению компании, стал быстрее на 29%.

Согласно отчету WCCFTech, эти чипы ориентированы на ноутбуки с платформой Microsoft Copilot+. Qualcomm сравнивает свой 10-ядерный вариант с конкурентами: он демонстрирует на 28% более высокую пиковую производительность, чем AMD Ryzen AI 7 350 (Strix Point). В сравнении с Intel Core Ultra 7 265U (Lunar Lake) при равном энергопотреблении производительность выше в 3,5 раза. Издание также отмечает, что среди улучшений Qualcomm демонстрировала в платформе Snapdragon X2 Plus «многодневное» время автономной работы для новой платформы, но официальных данных по этому параметру компания не раскрыла.