TSMC планирует резко увеличить производство чипов по 2-нм техпроцессу. Согласно новому отчету, к концу 2026 года компания будет выпускать 140 000 пластин ежемесячно.

Ажиотаж вокруг 2-нм техпроцесса оказался настолько сильным, что TSMC строит планы по молниеносному наращиванию мощностей.

Новый отчет, на который ссылается WCCFTech, приводит конкретные данные. TSMC планирует выйти на выпуск 140 000 2-нм пластин в месяц к концу 2026 года. Этот план выглядит амбициозно, если учесть, что массовое производство по этому техпроцессу, по данным предыдущих отчетов, стартовало не так давно. То есть всего через год после запуска объемы должны почти сравняться с максимальными показателями текущего 3-нм узла — 160 000 пластин в месяц.

Спрос действительно высокий. Apple, по слухам, уже забронировал более половины начальных мощностей под свои будущие чипы. Qualcomm и MediaTek, согласно той же информации, будут вынуждены использовать немного улучшенный вариант техпроцесса — N2P — для своих флагманских процессоров Snapdragon и Dimensity.

Рост подстегивает не только мобильный рынок. Еще в прошлом, 2025 году, аналитики говорили, что спрос на чипы для высокопроизводительных вычислений и ИИ растет так стремительно, что эти клиенты могут в итоге потеснить Apple с позиции главного заказчика TSMC.

Ускоренное освоение 2-нм технологии также объясняет, почему компания быстро продвигает следующий техпроцесс — 1,4 нм (A14). Сообщается, что выход годных чипов по 2-нм техпроцессу оказался выше ожидаемого. Это открывает путь к возможному началу массового производства A14 уже в 2027 году.