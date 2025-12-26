Крупные производители памяти, такие как Samsung, продлевают выпуск DDR4. Это означает, что сборщики ПК могут еще долго использовать проверенные и более доступные платформы.

Рынок оперативной памяти снова лихорадит, и выбор между стандартами перестал быть очевидным. Пока DDR5 дорожает, более старая DDR4 неожиданно получила второе дыхание — пусть и с ограничениями.

Цены на память DDR5 продолжают расти, и это заставляет многих сборщиков ПК возвращаться к DDR4 как к более доступному варианту. На этот сдвиг обратили внимание и производители. По данным gizmochina.com со ссылкой на GameGPU , Samsung (Samsung Electronics) намерена продолжать выпуск DDR4 как минимум до 2026 года, хотя ранее компания говорила о планах свернуть производство.

Источники связывают это решение со стабильным спросом со стороны корпоративного сегмента. Сообщается, что Samsung заключила с крупным клиентом безотзывное соглашение, которое фиксирует объемы и цены поставок. Основные партии предназначены для серверов и центров обработки данных, включая системы для задач искусственного интеллекта. Для компании это удобная страховка от ценовых колебаний, но для розничного рынка новость звучит холодно: значительная часть выпуска уже распределена заранее.

Похожей линии придерживается и SK hynix. Компания не закрыла производство DDR4, но и заметного наращивания объемов не демонстрирует. В итоге ограничения по поставкам сохраняются сразу для двух стандартов — и DDR4, и DDR5, что поддерживает высокий уровень цен.

Тем не менее, у пользователей ПК остается пространство для маневра. Процессоры Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений по-прежнему работают с DDR4 на совместимых материнских платах. Это позволяет дольше использовать существующие платформы, и производители плат учитывают этот спрос.

Не все участники рынка ждут бесконечного роста цен. В подкасте Hardware Unboxed представитель Sapphire Эдвард Крислер (Edward Crisler) допустил стабилизацию цен в течение ближайших шести месяцев и напомнил, что геймеры уже не раз приспосабливались к дефициту компонентов.

Пока же расширение выпуска DDR4 выглядит временной мерой. Приоритет корпоративных заказов означает, что ощутимого облегчения для массового покупателя придется подождать.