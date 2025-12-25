Сайт Конференция
Global_Chronicles
Эксперт Патанин предупредил о риске роста цен на жилье из-за продления сроков ипотеки до 50 лет
Предложение выдавать ипотечные кредиты на 50 лет может привести к обратному эффекту. Вместо доступности эксперты прогнозируют рост цен на жилье, особенно в сегменте новостроек.

Идея сделать ипотеку доступнее за счет увеличения срока кредита до 50 лет на поверку может оказаться миной замедленного действия для покупателей.

Георгий Патанин, руководитель «Агентства недвижимости Георгия Патанина», считает такой шаг спорным. Да, ежемесячный платеж станет меньше. Но это, по сути, ложное чувство доступности.

Рынок быстро подстроится под новые условия. Спрос вырастет, а вслед за ним вверх поползут и цены на квартиры, особенно в новостройках. В итоге покупатель окажется в ловушке: платить каждый месяц будет меньше, но общая стоимость лота окажется выше. Переплата по кредиту за полвека, разумеется, также вырастет катастрофически.

Эксперт прямо заявляет: такая мера не решит проблему, а только усилит ее. Вместо реальной доступности люди получат долгосрочную кабалу по завышенной цене.

#недвижимость #ипотека #новостройки #цены на жилье
Источник: lenta.ru
