Студия IO Interactive объявила о переносе релиза своей игры о Джеймсе Бонде

Фанатам Джеймса Бонда придется запастись терпением. Студия-разработчик решила взять дополнительную паузу перед запуском проекта.

Релиз шпионского экшена 007: First Light сдвинулся с марта на 27 мая 2026 года. Игру ждут на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.

В своем заявлении IO Interactive объяснила решение желанием улучшить качество. Команда разработчиков называет проект одним из самых амбициозных в своём портфолио. Игра полностью проходима от начала до конца. Однако студия, выступая в качестве независимого разработчика и издателя, делает ставку на качественный старт проекта. По словам представителей студии, в течение следующих двух месяцев будет проводиться финальная доработка геймплея.

Студия хочет, чтобы игроки сразу получили тот высокий уровень, которого ждут от бренда 007. В IO Interactive обещают экшен, шпионские миссии по миру, гаджеты и автомобильные погони. Новых подробностей стоит ждать уже в начале 2026 года.