Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
IO Interactive перенесла релиз шпионского экшена 007: First Light на май 2026 года
Студия IO Interactive объявила о переносе релиза своей игры о Джеймсе Бонде

Фанатам Джеймса Бонда придется запастись терпением. Студия-разработчик решила взять дополнительную паузу перед запуском проекта.

Релиз шпионского экшена 007: First Light сдвинулся с марта на 27 мая 2026 года. Игру ждут на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.

В своем заявлении IO Interactive объяснила решение желанием улучшить качество. Команда разработчиков называет проект одним из самых амбициозных в своём портфолио. Игра полностью проходима от начала до конца. Однако студия, выступая в качестве независимого разработчика и издателя, делает ставку на качественный старт проекта. По словам представителей студии, в течение следующих двух месяцев будет проводиться финальная доработка геймплея.

Студия хочет, чтобы игроки сразу получили тот высокий уровень, которого ждут от бренда 007. В IO Interactive обещают экшен, шпионские миссии по миру, гаджеты и автомобильные погони. Новых подробностей стоит ждать уже в начале 2026 года.

#видеоигры #io interactive #007 first light #james bond
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
12
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
8
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
В США построят новые линкоры в честь Дональда Трампа
1
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
1
SilverStone не отказывается от идеи выпуска корпуса в стиле 90-х, но с современной компоновкой
+
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
+
В России утвердили концепцию о развитии грузовых и пассажирских дирижаблей на период до 2035 года
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+
MSI представила в Китае бюджетный игровой компьютер с процессором Core i5-13400EF и DDR4
+
В России появились «элитные» дома для котов стоимостью около 1 миллиона рублей
1

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
374
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
4
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
15
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
5
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
11
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
2
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
6
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
3

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
13:50
А игры по прежнему будут отваливаться при игре по LAN и инет по прежнему будет 100 Мбит так же как и наличие устройств с WiFi 7 в количестве 3 штук которые никто толпой не побежит скупать.
MaxSun представила материнскую плату Terminator B850M PRO II с поддержкой Wi-Fi 7
Andrey Kovalchuk
13:45
Ы. Что?! А дополнительные 4 линии PCI-e откуда нарисуются? Разве что только отдельный переходник с коммутатором, разделяющим один 4х на 2 4х?
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Пузо
13:37
Ну, от 5.0 здесь есть возможность повесить на 4 линии два таких SSD, при этом практически ничего не потеряв.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Parlous
13:36
Не вылез, а влез тебе в жопу своим хером. Лежи не рыпайся, получай удовольствие, далбаеб, как твой твинк _x86_64s. Приползешь ещё, я тебе поглубже вставлю. Ферштейн? А теперь беги, мамке жалуйся, затр...
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
slikts
13:35
Сверху, что ли, на родной радиатор!
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
slikts
13:34
Цитата: "Мне он был особо не нужен потому, что на моих платах есть безвинтовое крепление и крупные радиаторы". *Андрей Понкратов, так это на нормальных материнках давно есть.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
RandomXP
13:32
А можно же по взлому все по полочкам расписать - что где когда? Например - покупаем Slim такой то модификации - ставим такую то прошивку на нее накатываем такой-то взлом, искать там или там. А то ни ...
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
boo4a
13:31
старт11 в стиме купи занедорого и верни пуск от десятки
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Александр Пономарев
13:18
90 на два года... а надо прям сейчас 150... у пана атамана нема золотого запасу :)
Der Spiegel: Сколько ещё Европа сможет финансировать Украину
Baron von Tripperbach
13:03
Ждите скоро ещё 13 отдельно, ну и Thermalright вроде кошерный заказал, с голограммами, трёх видов той же толщины. По нему отдельная краткая заметка выйдет - сравнение предполагаемой липы с (предполага...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 2. Термопрокладки 0.5 мм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter