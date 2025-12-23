Компания Apple столкнулась с резким ростом стоимости чипов памяти LPDDR5X, которые использует в премиальных iPhone 17.

Производство нового iPhone оказалось под ударом из-за проблем, которые не решить деньгами в одиночку. Мировой дефицит оперативной памяти привел к трехкратному росту цен на ключевой компонент для флагманов Apple, и компании приходится срочно менять планы.

Согласно изданию Wccftech, которое цитирует блог yeux1122 , цена на 12-гигабайтный чип LPDDR5X подскочила с 25-29 долларов в начале года до 70 долларов сейчас. Это ставит Apple в сложное положение, особенно с учетом того, что ее долгосрочные контракты с основными поставщиками Samsung (Samsung Electronics) и SK hynix (SK hynix) истекают в январе 2026 года.

На Samsung, по некоторым данным, приходится 60-70% поставок этой памяти для Apple. Компания из Купертино пока не смогла найти ему адекватную альтернативу. Это создает дополнительные риски. Если дефицит не ослабнет, такая же дорогая память может пойти и в iPhone 18, производство которых должно стартовать в феврале следующего года.

Однако у Apple есть пространство для маневра. Компания готовит контрмеры и, по слухам, уже зарезервировала крупную партию чипов до пика цен. Кроме того, переход на собственные модемы и процессоры A20/A20 Pro в будущих моделях дает существенную экономию. Эти внутренние разработки возможно позволят сократить расходы на другие компоненты и потенциально компенсировать подорожание памяти.