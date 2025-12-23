В 2026 году базовые цены на видеоигры, вероятно, останутся на привычном уровне в 70 долларов, прогнозируют эксперты. Однако стоимость внутриигровых микроплатежей — за косметику, наборы и валюту — с большой вероятностью вырастет.

Любителям видеоигр стоит приготовиться к тому, что в следующем году издатели будут ориентироваться не на базовую стоимость продукта, а на то, что находится внутри него. Игровая индустрия нашла способ увеличить доход, который не так сильно повлияет на желание игроков приобрести игру.

Пирс Хардинг-Роллс (Piers Harding-Rolls), аналитик Ampere Analysis, считает, что рынок в 2026 году вряд ли сдвинет планку в $70 для игр. При этом у компаний уже есть мысли как повысить свои заработки.

Куда проще и безопаснее, с их точки зрения, увеличить стоимость внутриигровых покупок: косметических предметов, наборов и виртуальной валюты. Зачем это нужно? Все упирается в прибыль. Индустрия находится под давлением роста затрат и запросов акционеров. Крупные игроки, такие как Microsoft, уже проводили несколько волн подорожания консолей и подписок в текущем году.

Микротранзакции — это золотая жила, на которую приходится львиная доля всех расходов игроков. По сути, именно там можно устроить «тихую» инфляцию, не отпугивая пользователей высокой стартовой ценой. Хардинг-Роллс прямо говорит: изменить стоимость пакета внутриигровых предметов проще, чем повышать цену на саму игру.

Такая стратегия идеально ложится на тренд гибридной монетизации. Речь о модели, где подписка обеспечивает стабильный поток дохода, а микроплатежи позволяют игрокам кастомизировать опыт. Яркий пример — сервис GTA+ от Rockstar Games. Эта модель уже доказала свою эффективность.

В итоге выходит, что будущее — за комбинированным подходом. Издатели будут стараться удерживать привлекательную цену на вход, но активнее монетизировать долгосрочное вовлечение. Так что, возможно, в следующем году за тот же самый виртуальный наряд игрокам придётся заплатить чуть больше.