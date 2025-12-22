Samsung приняла решение о крупных бонусных выплатах по итогам второй половины года.

Samsung объявила о размере годовых бонусов для сотрудников. Самые крупные выплаты ждут работников полупроводникового подразделения DS.

22 декабря компания объявила о выплатах. Бонусы по результатам работы рассчитывают дважды в год. Во второй половине 2025 года цифры резко выросли.

Сотрудники подразделения DS, которое отвечает за память (DRAM, HBM) и чипы, получат 100% от оклада. Всего полгода назад их бонус составлял лишь 25%. Такой скачок связан с высокими результатами сектора. Среди факторов — рост цен на DRAM и поставки памяти HBM3E для NVIDIA.

Мобильное подразделение (MX) выплатит бонус в 75%. Этому способствовали успешные продажи складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Работники подразделений System LSI и Foundry пока получат по 25%, но в компании ожидают роста этих показателей в будущем.

На рынке памяти прогнозы благоприятны для Samsung. Дефицит DRAM, по некоторым оценкам, сохранится до конца 2027 года. Это дает компании время для укрепления других направлений, таких как производство чипов по новому 2-нм техпроцессу GAA, который постепенно набирает обороты.