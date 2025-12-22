Сайт Конференция
Су-57 совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения
Самолет пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с перспективным двигателем «изделие 177». Испытательный полет прошел штатно.

Истребитель Су-57 получил новый двигатель. Летные испытания обновленной машины уже начались.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила о первом полете Су-57 с двигателем «изделие 177». Все прошло в штатном режиме. При этом конкретные результаты испытаний не раскрывают. Главное событие — сама демонстрация работоспособности связки планера и новой силовой установки. Демонстрационное видео появилось в Телеграм-канале компании Ростех.

По данным разработчика, новый двигатель развивает на форсаже тягу в 16 тысяч килограмм-сил. Его конструкция, в отличие от предыдущих поколений, использует другие технологии и материалы. Итог — меньший расход топлива и увеличенный ресурс.

В Ростехе подчеркивают, что Су-57 уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Машину продолжают модернизировать с учетом опыта применения. Новый двигатель рассматривают как способ дополнительно усилить летные характеристики. Это шаг не ради галочки, а логичное развитие самолета, который уже вызывает интерес у иностранных покупателей.

#ростех #су-57 #испытания #двигатель #одк #двигатель пятого поколения #изделие 177
Источник: t.me
