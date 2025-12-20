Ветераны игровой индустрии обсуждают возможное будущее GTA 6. Рич Фогель, известный по работе над крупными онлайн-проектами, заявил, что слышал о планах по внедрению в игру функций, характерных для MMORPG. Это, по его мнению, может постепенно превратить онлайн-составляющую новой Grand Theft Auto в нечто большее, чем просто сессионный мультиплеер.

Пока Rockstar Games хранит молчание о деталях, индустрия строит догадки. И иногда эти предположения принимают неожиданный оборот.

Рич Фогель — человек с серьезным послужным списком, куда входят Ultima Online и Star Wars: The Old Republic. Его мнение об MMORPG весомо. В интервью он отметил, что если слухи о возможностях GTA 6 верны, то игра может встать на путь превращения в MMORPG. Многие запланированные функции, по его словам, обычно встречаются именно в этом жанре.

При этом Фогель сразу делает важную оговорку. Он не работал над проектом, а говорит об информации из вторых рук. Иначе говоря, это слух, а не инсайд. Однако сама идея не кажется взятой с потолка. Взгляните на эволюцию мультиплеера Rockstar.

GTA Online для пятой части уже создала устойчивый, постоянно существующий мир. Это был гигантский шаг вперед от сессионного мультиплеера GTA IV. Успех оказался настолько оглушительным, что студия полностью переориентировалась на поддержку онлайн-режима, отказавшись от сюжетных дополнений. Тренд на углубление онлайн-составляющей очевиден.

Есть и более конкретный намек. В 2023 году Rockstar купила студию Cfx.re, создателей мода FiveM для GTA V. Этот мод как раз и вводил в игру элементы, похожие на MMORPG: выделенные серверы, большее количество игроков на карте и глубокие ролевые механики. Популярность FiveM в свое время даже превзошла официальный GTA Online в Steam. Сообщество ясно показало — спрос на такой опыт есть.

Означает ли это, что GTA VI Online станет полным аналогом World of Warcraft? Вряд ли. Скорее, Rockstar может взять из жанра MMORPG отдельные черты, чтобы сделать свой живой мир еще более цельным и вовлекающим. Слухи остаются слухами, но почва для них, похоже, весьма плодородная. Официальных подробностей, вероятно, придется ждать до следующего года.