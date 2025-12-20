Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Глава тайваньской компании Etron: HBM для ИИ стал «черной дырой», поглощающей мощности DRAM
Глава тайваньской компании Etron заявил, что поставщики оперативной памяти теперь ведут себя как «новые Санта-Клаусы», произвольно распределяя чипы.

Рынок памяти переживает странные времена. Спрос на память теперь исходит ото всех: и от гигантов вроде NVIDIA, создающих продукты для ИИ, и от рядовых покупателей электроники.

Лу Чао-Чун, председатель тайваньской компании Etron, не стал смягчать выражения. По его словам, такие гиганты, как Samsung, SK hynix и Micron, превратились в новых «Санта-Клаусов». Иначе говоря, они сами решают, кто и сколько чипов получит. Клиенты теперь благодарят их просто за возможность купить.

Проблема упирается в производственные мощности, а точнее, в их катастрофическую нехватку. Несколько лет назад, во время пандемии, спрос рухнул. Производители памяти не стали расширять линии. Зачем? Теперь же, когда мир накрыла волна ИИ, они в первую очередь хотят отбить прошлые убытки. Но масштабировать производство — дело небыстрое. Это годы, а не месяцы.

В центре этого кризиса — память HBM (High Bandwidth Memory). Она критически важна для чипов NVIDIA и AMD, которые используются в системах искусственного интеллекта. Ее производство сложнее и «прожорливее» в плане ресурсов, чем выпуск обычной DRAM. Фактически HBM стал той самой «черной дырой», которая засасывает в себя львиную долю мощностей.

Что в итоге получают все остальные? Дефицит и высокие цены. Всё, что работает на обычной DRAM — от планок оперативки до ноутбуков и видеокарт, — стало дороже и менее доступно. И прогнозы неутешительны: некоторые аналитики не ждут улучшений до 2028 года. В итоге вышло, что бум на ИИ поставил в очередь за ресурсами всю остальную индустрию. И очередь эта, судя по всему, очень длинная.

#samsung #micron #sk hynix #hbm #dram #дефицит чипов #цены на память #etron #память для ии
Источник: tweaktown.com
