Подразделение «Яндекс Электро» начало процедуру сертификации в Беларуси для двух электрических кроссоверов китайского бренда Xpeng — моделей G6 и G9. Это необходимый шаг для легального ввоза и регистрации автомобилей на территории стран Евразийского экономического союза.

«Яндекс» продолжает расширять свое присутствие в автомобильном секторе. На этот раз компания наметила выход на рынок с двумя новыми моделями, но не российской, а китайской сборки.

Источник издания «Китайские автомобили» сообщил, что «Яндекс Электро» выступает заявителем в процессе оформления деклараций соответствия. Это первый этап для получения одобрения типа транспортного средства — документа, который открывает путь для массовых поставок машин в Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан.

Речь идет о двух моделях. Первая — флагманский кроссовер Xpeng G9. Это довольно крупный пятиметровый автомобиль с двумя рядами сидений. Он предлагается в задне- и полноприводных версиях мощностью до 505 лошадиных сил. Запас хода, по данным производителя, составляет от 460 до 570 километров.

Вторая модель — Xpeng G6, купеобразный кроссовер, который часто сравнивают с Tesla Model Y. Он компактнее, а его полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. Запас хода у этой модели сопоставим с флагманом — от 435 до 570 километров.

При этом возникает логичный вопрос: зачем «Яндексу» эти автомобили? Компания уже развивает проект такси на базе другого китайского электромобиля — GAC Aion Y Plus, который будет собирать завод «Москвич». Новый закон, который вступит в силу в марте 2026 года, обяжет таксопарки в большинстве регионов России использовать автомобили отечественной сборки.

Ответ может крыться в одной детали сертификации. В документах страной-изготовителем указана Россия, хотя производителем записан китайский завод Xpeng. Это наводит на мысль, что «Яндекс» может искать местного партнера для организации сборки. С другой стороны, продажей этих машин частным клиентам компания, скорее всего, заниматься не будет — у Xpeng в Беларуси уже есть официальный дистрибьютор.

Так или иначе, сертификация — это явный сигнал о планах «Яндекса» по расширению автомобильного партнерства в регионе.