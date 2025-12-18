Новый аналитический отчет указывает на растущий интерес крупных компаний без собственных фабрик к перспективному техпроцессу Intel 14A.

Рынок полупроводников может увидеть неожиданный альянс. Аналитики сообщают, что Intel, стремясь вернуть себе лидерство, активно продвигает свой будущий техпроцесс 14A. И, похоже, эта стратегия начинает приносить первые плоды в виде внимания со стороны других гигантов индустрии.

Согласно анализу GF Securities , на который ссылается издание Wccftech, в Intel Foundry (IFS) отмечают значительный интерес к передовым технологиям, включая следующий за 18A техпроцесс 14A. В отчете прямо говорится, что NVIDIA и AMD рассматривают его как потенциальную основу для своих серверных решений следующего поколения, например, для линеек EPYC или Grace.

Это важный сигнал. Обе компании исторически сильно зависели от производственных мощностей TSMC. Сам факт, что они рассматривают альтернативного поставщика, отчетливо показывает, как меняется ситуация на рынке контрактного производства чипов.

Сама Intel подчеркивает, что 14A с самого начала разрабатывают как технологию для внешних клиентов. Более того, компания ясно дала понять: если 14A не вызовет интереса у отрасли, она может отказаться от его освоения. Таким образом, сообщения о внимании со стороны AMD и NVIDIA — это не просто хорошие новости, а потенциальное условие для самого существования этой технологии.

Пока это только аналитический прогноз. Окончательное решение о целесообразности запуска 14A в Intel планируют принять не раньше 2026 года, когда станет ясна реальная картина со спросом. Однако уже сейчас, по словам вице-президента Intel Джона Питцера (John Pitzer), компания активно взаимодействует с потенциальными заказчиками на ранней стадии разработки, чтобы техпроцесс максимально соответствовал их требованиям.

Технологический успех 14A, ожидаемый к 2027 или 2028 году, может кардинально изменить расстановку сил, предложив рынку мощную альтернативу TSMC. Но для Intel это ставка на выживание в гонке, которую она не может проиграть.