Генеральный директор Larian Studios Свен Винке заявил о серьезном влиянии кризиса с оперативной памятью и SSD на разработку новой Divinity. Резкий рост цен вынуждает команду проводить глубокую оптимизацию на этапе раннего доступа, что изначально не входило в планы.

Рынок комплектующих для ПК лихорадит, и это напрямую сказывается на разработке игр. Глава Larian Studios Свен Винке в интервью TheGamer прямо связал текущие трудности с производством новой Divinity и взлетевшими ценами на «железо».

По словам Винке, ситуация с памятью и SSD просто ужасна. Раньше студия могла строить прогнозы, ориентируясь на стандартные кривые стоимости оборудования. Сейчас эти расчеты не работают. Цена одной планки оперативной памяти может превышать стоимость целой консоли PS5.

В итоге вышло, что Larian уже на этапе раннего доступа вынуждена делать масштабную оптимизацию. Эту работу команда не планировала проводить так рано. Причина проста — чтобы игра могла работать на ПК большинства игроков. Актуальные данные Steam показывают, что стандартом остаются системы с 16 ГБ ОЗУ.

Проблема шире, чем ситуация, сложившаяся в отдельно взятой студии. Производители ноутбуков, по слухам, сократят объем оперативной памяти в модельном ряде среднего ценового сегмента. Цены на видеокарты тоже растут. Это замедлит цикл обновления техники у пользователей. Людям придется дольше пользоваться старыми устройствами.

Создается двойственная ситуация. Крупные ИИ-компании, скупая компоненты, взвинчивают цены на память и SSD. А Larian, как и многие студии, лишь использует инструменты генеративного ИИ на ранних этапах разработки — для поиска идей и набросков. Эти инструменты не заменяют профессиональных художников, но сложности на рынке, которые они косвенно усугубляют, теперь напрямую влияют на бюджет и сроки разработки игр и, в частности, Divinity.

Кризис с компонентами становится новым жестким условием для всех разработчиков ПК-игр. Larian приходится адаптироваться к этому прямо сейчас.