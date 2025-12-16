Археологи с помощью 3D-моделирования реконструировали утраченные верхние этажи Помпей.

Помпеи известны тем, что сохранились под слоем пепла. Но как выясняется, Везувий «законсервировал» для истории в основном первые этажи. А что было над ними?

Команда из Берлинского университета имени Гумбольдта (Humboldt University of Berlin) и Археологического парка Помпеи (Archaeological Park of Pompeii) обратила внимание на странную деталь в доме Тиаса — одной из самых роскошных вилл. Там сохранилось основание огромной лестницы. Ее верхние ступени словно обрываются в воздухе. Раньше считалось, что она ведет в никуда. Но археологи задались простым вопросом: а что, если посмотреть не под ноги, а вверх?

Они использовали цифровые методы. Просканировали уцелевшие стены, изучили следы от несущих балок и саму конструкцию этой лестницы. Собранные данные помогли построить 3D-модель того, что могло быть наверху. Результат получился любопытный: над виллой, вероятно, возвышалась башня высотой около 12 метров.

Эти башни выполняли не только декоративную роль. Для римской элиты они служили явным символом богатства и власти. С их верхних этажей открывался вид на весь город и Неаполитанский залив (Gulf of Naples). Здесь можно было наблюдать за звездами.

При этом пространство у подножия лестницы, как отмечают специалисты, оформлено довольно просто. А вот сама лестничная конструкция — массивная и впечатляющая. Такой контраст намекает: вся роскошь и помпезность скрывались выше, в приватных покоях башни.

Директор парка Габриэль Цухтригель (Gabriel Zuchtriegel) называет эти утраченные верхние этажи «затерянными Помпеями». Их изучение критически важно, чтобы понять, как жил город. Извержение 79 года нашей эры сохранило основы, но уничтожило эти символы статуса. Цифровая археология позволяет добраться до них, без реальных раскопок, а лишь анализируя сохранившиеся остатки зданий.