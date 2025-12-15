Компания Peugeot вывела на дороги тестовый автомобиль с квадратным рулевым колесом Hypersquare. Прототип на базе E-2008 оснащен системой с переменным передаточным числом и готовится для будущих серийных моделей.

Концепция, представленная три года назад, неожиданно превратилась в работающий прототип. Инженеры Peugeot решили проверить, сможет ли радикальный дизайн руля ужиться с реальными водителями на реальных дорогах.

Тестовый автомобиль — это переоборудованный электрокроссовер E-2008. Вместо привычной круглой баранки в нем установлено устройство Hypersquare. У него четыре больших выреза, а органы управления расположены на двух верхних лепестках. Разработчики предполагают, что водитель будет держать руль, помещая большие пальцы именно в эти углубления.

Главная фишка — не столько форма, сколько электронная начинка. Система использует принцип steer-by-wire («руление по проводам»). Между рулем и колесами нет жесткой механической связи, а передаточное число меняется в зависимости от скорости. На парковке оно становится очень острым — около 5:1. Это значит, для полного поворота колес нужно сделать меньше оборотов руля, чем в обычной машине.

С этим и связана первая трудность. Немецкое издание Handelsblatt, протестировавшее прототип, отметило, что на малой скорости руль реагирует на каждое движение «почти нервно». Во время короткой поездки журналист даже задел бордюр. Однако на высокой скорости управление, по его словам, становится более предсказуемым и интуитивным.

Инженеры Peugeot знают об этой проблеме. Они планируют внедрить в серийную версию несколько режимов вождения. Один, «щадящий», должен помочь водителю привыкнуть. Другой, спортивный, оптимизируют для быстрой езды. При этом система будет имитировать обратную связь: датчики станут отслеживать усилия на колесах и передавать вибрацию на руль, чтобы не терялась связь с дорогой.

Peugeot — не первый, кто экспериментирует с некруглыми рулями. Подобные решения можно найти в Corvette C8 или гиперкаре AMG ONE. Но французский бренд, кажется, серьезно намерен внедрить эту технологию в массовые модели, начиная со следующего поколения Peugeot 208. Получится ли у него убедить покупателей, покажут ближайшие два года — именно столько, по мнению инсайдеров, осталось ждать до старта продаж.