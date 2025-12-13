Депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснил, какие категории граждан могут рассчитывать на дополнительные деньги в конце года.

Новогодние праздники — время не только трат, но и неожиданных поступлений. Кто из россиян может рассчитывать на дополнительные деньги в конце 2025 года? Официальный ответ прост: все зависит не от удачи, а от записанных в документах правил.

Председатель думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов объяснил схему. Источников денег к Новому году три: работа, государственные пособия и региональные власти. Федеральной «подарочной» выплаты для всех россиян в этом году не будет.

Самая распространенная история — годовая премия. Тут важна конкретика в документах. С сентября этого года действуют новые правила. Условия получения премии, ее размер и причины для снижения должны быть четко прописаны в трудовом или коллективном договоре. Расплывчатые формулировки вроде «по решению руководства» теперь не проходят. Если же в ваших бумагах про премию ни слова нет, требовать ее вы не вправе. Даже если раньше начальство иногда баловало подарками.

При этом работодатель не может урезать ваш доход слишком сильно. С учетом пониженной премии месячный заработок не должен опускаться ниже обычного уровня больше чем на одну пятую. Это, как отмечает депутат, дает сотруднику козырь в возможном споре.

Второй пункт — пенсии и пособия. Пенсионерам, чья дата выплаты попадает на новогодние каникулы, деньги придут досрочно, в конце декабря. Третий источник — помощь регионов. Местные власти сами определяют категории льготников или семей, которым окажут поддержку к праздникам.

Итого почти гарантированно получат деньги те, у кого премия официально записана в договоре, все пенсионеры по графику и те, кто попал под региональные новогодние программы. Остальным, по сути, надеяться не на что.