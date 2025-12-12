В Китае стартовал предзаказ на будущий флагманский смартфон Xiaomi. Речь идет о модели 17 Ultra, которую пока официально не представляли

Xiaomi снова использует проверенный маркетинговый ход. Компания запускает предзаказ на будущий флагман еще до его официального анонса. Продавцы в офлайн-магазинах Xiaomi Home начали принимать заявки. Речь идет о так называемом «возвращаемом предзаказе» на новый смартфон с акцентом на камеру. Клиентам предлагают внести депозит в 100 юаней (около 1100 рублей). Эти деньги можно будет вернуть позже. Такой ход создает ажиотаж и помогает оценить спрос.

По данным инсайдеров, это почти наверняка Xiaomi 17 Ultra. Утечки о сроках, как пишут, совпадают с началом этой кампании. Инсайдер под ником @SmartPikachu ранее заявил, что крупный фото-флагман от одного производителя появится до Нового года, в промежутке между 15 и 25 декабря. Ожидается, что устройство получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и новую версию фирменной оболочки HyperOS 3.0. Главной фишкой международной модели станет спутниковая связь — функция для звонков и сообщений там, где нет обычной сети. Учитывая позиционирование модели, основной упор сделают на фото- и видеовозможности. Для поклонников мобильной фотографии это, вероятно, станет главным аргументом.