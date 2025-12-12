Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Китае начался предзаказ вслепую на неанонсированный Xiaomi 17 Ultra
В Китае стартовал предзаказ на будущий флагманский смартфон Xiaomi. Речь идет о модели 17 Ultra, которую пока официально не представляли

Xiaomi снова использует проверенный маркетинговый ход. Компания запускает предзаказ на будущий флагман еще до его официального анонса. Продавцы в офлайн-магазинах Xiaomi Home начали принимать заявки. Речь идет о так называемом «возвращаемом предзаказе» на новый смартфон с акцентом на камеру. Клиентам предлагают внести депозит в 100 юаней (около 1100 рублей). Эти деньги можно будет вернуть позже. Такой ход создает ажиотаж и помогает оценить спрос.

По данным инсайдеров, это почти наверняка Xiaomi 17 Ultra. Утечки о сроках, как пишут, совпадают с началом этой кампании. Инсайдер под ником @SmartPikachu ранее заявил, что крупный фото-флагман от одного производителя появится до Нового года, в промежутке между 15 и 25 декабря. Ожидается, что устройство получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и новую версию фирменной оболочки HyperOS 3.0. Главной фишкой международной модели станет спутниковая связь — функция для звонков и сообщений там, где нет обычной сети. Учитывая позиционирование модели, основной упор сделают на фото- и видеовозможности. Для поклонников мобильной фотографии это, вероятно, станет главным аргументом.

#китай #xiaomi #смартфон #флагман #предзаказ #17 ultra
Источник: m.weibo.cn
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
1
Защищённые смартфоны DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition станут находкой для любителей активного отдыха
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
9
Часы Casio G-Shock x Bamford GM-5600 с металлическим безелем поступят в продажу во многих странах
+
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
4
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
6
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
Ретро-консоль R36H Pro Max выходит по всему миру с поддержкой эмуляции PlayStation и Nintendo 64
+
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
+
ОАК передала ВКС России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Золотой риал эпохи Елизаветы I был продан за рекордную цену в несколько сотен тысяч долларов
+
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
4
Microsoft исправила проблемы с играми на видеокартах AMD в Windows 11
+
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+
Док-станцию для видеокарт UGREEN CM980 оснастили блоком питания 850 Вт и портами OCuLink и USB4
1
Xiaomi представила электробритву MiJia Electric Shaver Pro с автономностью до 90 дней
+

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
9
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
4
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
10
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
13
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
372
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
30
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
17
Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
1

Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
07:17
Как всегда, Непран, чётко опустил свою убогую фанатку, pasha999, и навешал ей тумаков одним предложением, как настоящий мужчина, спокойно и непринужденно. Истеричка, pasha999, как всегда, ответит бест...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Кирилл Чичета
07:13
Забыли картинку "Здесь живут драконы" в пост добавить
Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
dimkahon
07:09
А твое состояние как называется? Мания величия?
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
dimkahon
07:05
Всегда веселили подобные заявления. Деточки, ваши личные данные всегда под рукой у кого надо и без вынь11. Работа\учеба\карточка в ближайшей пликлиннике\сотовая связь\банковские счета для зарплаты - в...
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
dimkahon
07:00
Линукс с тобой не согласится. Подобрать можно на любое ведро.
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
dimkahon
06:58
Купи на Win95 бук или комп. Там еще меньше проблем. Правда, там и работать ничего не будет, но в этом и соль!
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Waramagedon
06:46
Вам никто не мешает пользоваться другими продуктами. Хотя брэйв на базе хрома отличный браузер.
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Кот Шрёдингера
06:35
Верить тебе нельзя, ты сам сейчас это подтвердил. Фейки только ты выкладываешь. И без Непрана ты жить не сможешь. Он смысл твоей никчемной жизни. Куда Непран, туда и ты за ним, как собачий хвостик. У ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Михаил Авраменко
05:59
Под землёй места всем хватит.
Литва станет вторым по величине обладателем гаубиц парка CAESAR Mk II в мире
Михаил Авраменко
05:58
"Потерь нет, ситуация под контролем" (с.) хенерал окраинской хунты Саня Сырский.
Российский автомобильный рынок в ноябре выпал из десятки крупнейших в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter