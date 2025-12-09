Сначала вулкан погрузил мир во тьму и холод, потом люди стали спасаться от голода импортным зерном, а привезли с собой смерть. Новое исследование показывает, что мощное извержение вулкана в 1345 году запустило цепь событий, которая привела к эпидемии чумы в Европе.

История «черной смерти», выкосившей Европу в XIV веке, обрела новую, неожиданную предысторию. Виновником оказался не просто торговый путь, а каскад событий, спусковым крючком для которого стало мощное извержение вулкана.

Примерно в 1345 году тропический вулкан выбросил в атмосферу колоссальное количество серы. Это вызвало эффект вулканической зимы. Солнце скрылось за пеленой, температура резко упала. В летописях по всей Европе появляются записи о необычайно холодных и дождливых годах с 1345 по 1347. Деревья в Пиренеях до сих пор хранят следы тех похолоданий в виде двух голубых колец подряд. Результатом стали несколько лет тотального неурожая.

Италия, с ее развитыми городами-государствами, столкнулась с голодом. Чтобы спастись, мощные морские республики — Венеция и Генуя — задействовали годами накопленный опыт торговых связей. Они обратились за зерном к монголам Золотой Орды в Причерноморье. Ситуация была настолько критической, что Венеция и Генуя даже договорились о временном перемирии в своем затяжном конфликте, чтобы получить доступ к этим жизненно важным запасам. В апреле 1347 года Венеция сняла эмбарго на поставки из Причерноморья, и итальянские корабли отправились за зерном. Судя по более поздним венецианским источникам, именно это черноморское зерно спасло города от голодной смерти.

Однако эта спасительная торговля обернулась катастрофой. Корабли привезли в Италию не только продовольствие. Скорее всего, в зерновой пыли или в трюмах скрывались блохи, зараженные бактерией Yersinia pestis. Современные исследования показывают, что блохи могли долго выживать в подобного рода грузах. Эти торговые суда невольно стали идеальными переносчиками чумы.

Последовательность событий эту версию подтверждает. Венеция, Генуя, Флоренция — порты, куда зерно прибыло, — заболели чумой почти мгновенно. А Милан и Ром, которые обошлись без черноморского импорта, первую волну чумы проскочили. Получился парадокс: отлаженная система снабжения, созданная для борьбы с голодом, сама привела катастрофу в Европу.

Ученые видят в этой истории четкую цепочку. Климатическая катастрофа от извержения уничтожила урожаи. Это заставило итальянские города задействовать свои обширные торговые сети, протянувшиеся до Причерноморья. Именно эти сети, эти связи и стали проводником для болезни. Для современного мира эта история — предупреждение. Она показывает, как климатический сбой может запустить непредсказуемую цепь событий, где глобальные экономические связи работают уже не на спасение, а на распространение смертельной угрозы.