Робот имеет шесть рук и установлен на подвижную платформу с колесами вместо ног

Китайская Midea показала прототип робота Miro U. Робот имеет голову и туловище, как у человека, но вместо ног — платформа на колесах, а вместо двух рук — целых шесть. По словам вице-президента компании Вэй Чана (Wei Chang), такая конструкция позволяет «преодолеть физиологические ограничения человека».

Шесть рук работают согласованно. Например, нижние конечности могут удерживать тяжелые детали, пока верхние выполняют точную сборку. Колесная база позволяет роботу вращаться на месте на 360 градусов, а быстросъемные модули на «кистях» — мгновенно менять инструменты.

Midea заявляет, что робот уже готов к работе. Перед Новым годом первый экземпляр Miro U поступит на завод компании в городе Уси, где производят стиральные машины. Его задача — повысить эффективность переналадки производственной линии на 30%.