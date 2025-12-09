Китайская Midea показала прототип робота Miro U. Робот имеет голову и туловище, как у человека, но вместо ног — платформа на колесах, а вместо двух рук — целых шесть. По словам вице-президента компании Вэй Чана (Wei Chang), такая конструкция позволяет «преодолеть физиологические ограничения человека».
Шесть рук работают согласованно. Например, нижние конечности могут удерживать тяжелые детали, пока верхние выполняют точную сборку. Колесная база позволяет роботу вращаться на месте на 360 градусов, а быстросъемные модули на «кистях» — мгновенно менять инструменты.
Midea заявляет, что робот уже готов к работе. Перед Новым годом первый экземпляр Miro U поступит на завод компании в городе Уси, где производят стиральные машины. Его задача — повысить эффективность переналадки производственной линии на 30%.
Это не универсальная машина, а специализированный промышленный инструмент. Midea разделила свои разработки на два направления: промышленная серия Miro и сервисная серия Meila для коммерции и дома. Miro U относится к первому. Он должен доказать, что автоматизация с помощью таких роботов может быть эффективной в реальных условиях завода. Демонстрационное видео Miro U вы можете посмотреть здесь.