Ученые из Германии и Великобритании выяснили, насколько сильно можно исказить лицо, чтобы его еще можно было узнать. Оказалось, что мозг способен распознать человека даже тогда, когда в его изображении осталась лишь небольшая часть индивидуальных черт.

Мы без труда узнаем близких, даже если они отрастили бороду или сильно похудели. Но где предел этой способности? Ученые решили проверить, когда же смесь черт разных лиц окончательно сбивает нас с толку.

Команда из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка (Max Planck Institute for Biological Cybernetics) и Университета Восточной Англии (University of East Anglia) использовала метод 3D-морфинга. Они создавали единое изображение, плавно смешивая черты нескольких людей. Получалось усредненное, «гибридное» лицо — морф.

В эксперименте участникам показывали такие комбинированные портреты. Когда в морфе смешивали три лица, люди все еще могли опознать в среднем половину оригиналов. С увеличением количества «ингредиентов» точность падала, но не до нуля. Даже в смеси из восьми разных лиц участники угадывали знакомые черты лучше, чем если бы просто тыкали пальцем в небо.

«Это означает, что для идентификации может быть достаточно лишь одной восьмой части индивидуальных черт», — пояснила ведущий автор работы Изабель Бюльтофф (Isabelle Bülthoff). Однако предел все же существует. Когда ученые создали морф из десяти лиц, способность к распознаванию упала до случайного уровня. Мозг переставал справляться.

Интересно, что участники гораздо лучше узнавали действительно знакомых людей — членов семьи или друзей — по сравнению с малознакомыми лицами. Также им помогало, если они могли видеть оригинальное фото, а не полагаться только на память.

Ученые отмечают, что пока неясно, как на этот предел влияет уникальность черт конкретного человека. Дальнейшие исследования должны прояснить, одинаково ли мы распознаем типичные и очень выразительные лица. Эти данные могут быть полезны, например, для повышения надежности систем биометрической идентификации.