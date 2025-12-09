Мы без труда узнаем близких, даже если они отрастили бороду или сильно похудели. Но где предел этой способности? Ученые решили проверить, когда же смесь черт разных лиц окончательно сбивает нас с толку.
Команда из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка (Max Planck Institute for Biological Cybernetics) и Университета Восточной Англии (University of East Anglia) использовала метод 3D-морфинга. Они создавали единое изображение, плавно смешивая черты нескольких людей. Получалось усредненное, «гибридное» лицо — морф.
В эксперименте участникам показывали такие комбинированные портреты. Когда в морфе смешивали три лица, люди все еще могли опознать в среднем половину оригиналов. С увеличением количества «ингредиентов» точность падала, но не до нуля. Даже в смеси из восьми разных лиц участники угадывали знакомые черты лучше, чем если бы просто тыкали пальцем в небо.
«Это означает, что для идентификации может быть достаточно лишь одной восьмой части индивидуальных черт», — пояснила ведущий автор работы Изабель Бюльтофф (Isabelle Bülthoff). Однако предел все же существует. Когда ученые создали морф из десяти лиц, способность к распознаванию упала до случайного уровня. Мозг переставал справляться.
Интересно, что участники гораздо лучше узнавали действительно знакомых людей — членов семьи или друзей — по сравнению с малознакомыми лицами. Также им помогало, если они могли видеть оригинальное фото, а не полагаться только на память.
Ученые отмечают, что пока неясно, как на этот предел влияет уникальность черт конкретного человека. Дальнейшие исследования должны прояснить, одинаково ли мы распознаем типичные и очень выразительные лица. Эти данные могут быть полезны, например, для повышения надежности систем биометрической идентификации.