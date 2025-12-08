Правительство России поддержало идею законопроекта, который упрощает процедуру привлечения к ответственности владельцев животных. Речь идет о нарушениях правил содержания питомцев, которые привели к ущербу для людей или их имущества.

Правительство поддержало инициативу, которая позволит быстрее привлекать к ответственности владельцев животных. Речь идет о случаях, когда нарушение правил содержания питомца привело к реальному ущербу — травме человека или порче имущества.

Инициатором изменений выступила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. Она предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Суть нововведения в том, что для возбуждения административного дела будет достаточно собранных данных, которые прямо указывают на нарушение. Не нужно будет проводить отдельные контрольные мероприятия. Это касается случаев, когда из-за ненадлежащего содержания животного пострадал человек или его вещи, но уголовного состава в действиях хозяина нет.

Правительство в целом поддержало эту концепцию. Чиновники согласились, что это может повысить эффективность борьбы с нарушениями. Но они внесли свое условие. Новый упрощенный порядок должен касаться только физических лиц — обычных владельцев домашних животных.

Для юридических лиц все останется по-прежнему. Это значит, что зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы по-прежнему будут проходить полную процедуру с комплексной проверкой всех обстоятельств. В правительстве считают, что исключать их из общего порядка не нужно.

Теперь законопроект с учетом замечаний кабмина предстоит доработать. Если его примут, это упростит привлечение к ответственности нерадивых хозяев, но не затронет профессиональные организации, работающие с животными.