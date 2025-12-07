Многие россияне годами работают по профессиям, которых официально как будто не существует. С 1 января нового года эта абсурдная ситуация начнет меняться.
Росстандарт утвердил новый Общероссийский классификатор. По сути, это большой и важный список. В него, наконец, включат коучей, SMM-менеджеров, копирайтеров, инженеров по 3D-печати и специалистов по искусственному интеллекту. Эти названия профессий давно у всех на слуху, но в документах значились размытыми формулировками или вообще отсутствовали.
А это создавало реальные проблемы. Например, стаж коуча не всегда засчитывали для пенсии — непонятно было, куда его отнести. Новый классификатор такую «легализацию» обеспечивает. Эксперты, как Инга Корягина из РЭУ, видят в этом ключевое изменение.
Теперь у каждой позиции появится единый код. Это первый шаг к созданию профессионального стандарта — документа, который четко опишет, что должен знать и уметь такой специалист. Для работника это означает возможность официального трудоустройства под правильным названием и главное — гарантированный учет всего опыта в пенсионном стаже. Система просто догоняет реальность.