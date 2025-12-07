С Нового года в России начнет действовать обновленный классификатор профессий. Он официально закрепит множество современных специальностей, от коучей до специалистов по ИИ, что упростит жизнь многим работникам.

Многие россияне годами работают по профессиям, которых официально как будто не существует. С 1 января нового года эта абсурдная ситуация начнет меняться.

Росстандарт утвердил новый Общероссийский классификатор. По сути, это большой и важный список. В него, наконец, включат коучей, SMM-менеджеров, копирайтеров, инженеров по 3D-печати и специалистов по искусственному интеллекту. Эти названия профессий давно у всех на слуху, но в документах значились размытыми формулировками или вообще отсутствовали.

А это создавало реальные проблемы. Например, стаж коуча не всегда засчитывали для пенсии — непонятно было, куда его отнести. Новый классификатор такую «легализацию» обеспечивает. Эксперты, как Инга Корягина из РЭУ, видят в этом ключевое изменение.

Теперь у каждой позиции появится единый код. Это первый шаг к созданию профессионального стандарта — документа, который четко опишет, что должен знать и уметь такой специалист. Для работника это означает возможность официального трудоустройства под правильным названием и главное — гарантированный учет всего опыта в пенсионном стаже. Система просто догоняет реальность.