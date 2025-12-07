Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Коучи, копирайтеры и SMM-менеджеры станут официальными профессиями в России
С Нового года в России начнет действовать обновленный классификатор профессий. Он официально закрепит множество современных специальностей, от коучей до специалистов по ИИ, что упростит жизнь многим работникам.

Многие россияне годами работают по профессиям, которых официально как будто не существует. С 1 января нового года эта абсурдная ситуация начнет меняться.

Росстандарт утвердил новый Общероссийский классификатор. По сути, это большой и важный список. В него, наконец, включат коучей, SMM-менеджеров, копирайтеров, инженеров по 3D-печати и специалистов по искусственному интеллекту. Эти названия профессий давно у всех на слуху, но в документах значились размытыми формулировками или вообще отсутствовали.

А это создавало реальные проблемы. Например, стаж коуча не всегда засчитывали для пенсии — непонятно было, куда его отнести. Новый классификатор такую «легализацию» обеспечивает. Эксперты, как Инга Корягина из РЭУ, видят в этом ключевое изменение.

Теперь у каждой позиции появится единый код. Это первый шаг к созданию профессионального стандарта — документа, который четко опишет, что должен знать и уметь такой специалист. Для работника это означает возможность официального трудоустройства под правильным названием и главное — гарантированный учет всего опыта в пенсионном стаже. Система просто догоняет реальность.

#профессии #трудовое право #классификатор #официальное трудоустройство #пенсионный стаж
Источник: rg.ru
Сейчас обсуждают

Станислав Корнилов
17:47
Вывод один сейчас важный игрок это Китай рашка себя с потрохами продала Китаю это печально доллар заменила юанями и подорвала свою не зависимость а рубль так и остался не ликвидным для международного ...
За два года Россия сократила внешний долг на $200 млрд
Леха Чуков
17:38
давай развлекай меня
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Anakeen
17:37
У него как-раз таки всё стабильно. Правда то, что у некоторых обостряется только весной и осенью. Но всё же.
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Леха Чуков
17:37
Терминатор, Берниган и Кот? Ты про них?
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
unhurtable
17:31
Цементная пломба решит все вопросы
Врач-ортодонт Ксения Софроницкая предупредила об опасности модного метода — заклеивания рта на ночь
Bernigan
17:26
Иии? Как раз таки если покрутить настройки на 5050 игры запустятся с лучшим фпс и качеством, и без проблем
В Hardware Unboxed сравнили GeForce RTX 5050 с Arc B580 и выбрали лучший вариант для игр
Кот Шрёдингера
17:24
С этой задачей вы трое выше хорошо справляетесь.
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Roditch
16:55
Будет как с dot-com.
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
unhurtable
16:38
Дурь не неси, в реальности в соцсетях полно контента который детям нельзя, но он НЕ регулируется толком, в итоге ребенок 8 лет спокойно себе смотрит канальчик с матами, пропагандой насилия(в реале), п...
В Австралии вступит в силу запрет на социальные сети для детей до 16 лет
Waramagedon
16:32
привет тебе от деменции, надёжней чем книги пока ничего не придумано.
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter