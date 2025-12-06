Немецкая компания TUXEDO Computers анонсировала ноутбук Gemini 17 Gen 4. Устройство оснастили топовыми компонентами — процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, предлагая его как альтернативу стационарному компьютеру.

Новый ноутбук TUXEDO Gemini 17 Gen 4 позиционируют как полноценную замену настольному компьютеру. Это отражается не только в характеристиках, но и в солидном весе аппарата — почти три килограмма.

Производитель прямо называет его заменой настольному ПК. И для этого есть причины. В корпус поместили 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ памяти. Мощная система охлаждения рассчитана на то, чтобы эта связка не сбавляла обороты под нагрузкой.

Экран ноутбука получил диагональ 17,3 дюйма с разрешением Quad HD (2560x1440) и высокой частотой обновления 240 Гц — параметры, актуальные как для игр, так и для динамичного контента. Для профессиональной работы с графикой заявлено полное покрытие цветового пространства DCI-P3.

Конфигурацию памяти и хранилища можно менять. Пользователь может установить до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 и добавить два быстрых SSD формата M.2. Что касается портов, то здесь есть все для серьезной рабочей станции: два порта USB-C с поддержкой DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, четыре стандартных USB и разъем для сетевого кабеля. Благодаря такому набору можно одновременно подключить до трех внешних мониторов, а вместе со встроенным экраном — работать с четырьмя дисплеями.

Цена вопроса — от €1805 (без НДС/импортных пошлин) за базовую версию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Ноутбук поставляется с предустановленной Linux-системой TUXEDO OS.