Блоги
PoZiTiv4iK
В Иванове открывается первое за последние три десятилетия новое промышленное предприятие
В Иванове завершили строительство первой очереди машиностроительного завода. Это первое за 30 лет предприятие, построенное в черте города с нуля.

Тридцать лет в Иванове не строили новых заводов. Теперь эту тенденцию переломили — в особой экономической зоне города завершили возведение первой очереди машиностроительного предприятия «Профессионал».

На стройплощадке уже побывал губернатор Станислав Воскресенский. Он обсудил с руководством компании подготовку к запуску. Учредитель «Профессионала» Николай Сергеев пояснил, что сейчас здание готовят к сдаче, чтобы развернуть серийное производство.

Предприятие будет выпускать пять видов техники. В списке — мини-погрузчики, мини-гусеничные и полноповоротные экскаваторы, а также экскаваторы-погрузчики. Позже в планах добавить гусеничные экскаваторы. Все эти модели компания разработала сама. Пока их тестируют на другой площадке, а серийную сборку перенесут на новый завод.

Со спросом проблем, кажется, нет. Например, из 150 уже выпущенных мини-погрузчиков 90 штук уже нашли покупателей в Иванове и других регионах.

Первая очередь — это производственный корпус площадью 27 тысяч квадратных метров. Но на этом компания останавливаться не собирается: строительство второй и третьей очереди уже началось.

#инвестиции #завод #машиностроение #дорожно-строительная техника #иваново #профессионал
Источник: ria.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter