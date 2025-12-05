План NASA по возвращению человека на Луну в рамках программы «Артемида» столкнулся с жесткой критикой в Конгрессе США. Бывший глава агентства Майк Гриффин (Mike Griffin) заявил, что текущая стратегия неработоспособна, и призвал отменить ключевые миссии.

Пока Китай методично выполняет свою лунную программу, в США разгорается скандал вокруг собственных планов по освоению спутника Земли. Американские законодатели начали открыто сомневаться в осуществимости проекта «Артемида».

На слушаниях в подкомитете Палаты представителей по космосу бывший администратор NASA Майк Гриффин (Mike Griffin) обрушился с резкой критикой на текущий подход. Суть его претензий — в чрезмерной сложности и недоработанности. План NASA предполагает использование многоразовых аппаратов, которым потребуется дозаправка на орбите. Технологию еще не проверили в космосе, а количество необходимых заправочных рейсов до сих пор точно не известно.

«Архитектура, которая не может работать», — так охарактеризовал этот план Гриффин. Он прямо заявил, что миссию «Артемида-3», которая должна совершить высадку на Луну, и все последующие полеты следует отменить. Вместо этого, по его мнению, нужно начинать все заново с более простой и проверенной схемы, похожей на ту, что использовали в программе «Аполлон».

Проблема не только в технологиях. Законодатели отмечают, что Китай действует последовательно, в то время как американская космическая программа страдает от постоянных смен политических курсов. При этом последнее бюджетное финансирование в 10 миллиардов долларов не закрыло ключевых финансовых потребностей программы.

Эксперты на слушаниях указали и на другую хроническую болезнь NASA — отсутствие реальной ответственности. Клейтон Своуп (Clayton Swope) из Центра стратегических и международных исследований и Дин Ченг (Dean Cheng) из Потомакского института подчеркнули, что агентство и его подрядчики должны нести конкретные последствия за срывы сроков и превышение бюджета. Крупные проекты вроде корабля «Орион» и ракеты SLS (Space Launch System) годами отстают от графика. Конгресс продолжает их финансировать, но без системы жестких санкций ситуация не изменится.