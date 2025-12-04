Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Snapchat на территории России. Ранее в тот же день ограничения коснулись сервиса видеосвязи Facetime.

Роскомнадзор объявил о блокировке ещё двух зарубежных сервисов. На этот раз под ограничения попали мессенджер Snapchat и сервис видеосвязи Facetime.





Решение по Snapchat, как выяснилось, приняли ещё в октябре, но публично озвучили только сейчас. В ведомстве ссылаются на информацию от правоохранительных органов. Согласно этим данным, сервис якобы использовали для планирования террористических актов, поиска исполнителей и мошеннических схем против россиян. Именно это и стало формальным основанием для блокировки.

Сегодня же аналогичные меры применили к Facetime. Официальная причина — та же самая: платформу обвинили в использовании для аналогичных противоправных действий.

Эта новость стала продолжением серии ограничений. Днем ранее Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к игровой платформе Roblox. Там уже другая причина — якобы распространение контента, пропагандирующего экстремизм, терроризм, насилие и ЛГБТ*. Таким образом, за два дня в список ограниченных ресурсов попали три популярные цифровые площадки.

* движение ЛГБТ – запрещено в РФ