PoZiTiv4iK
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
Артемий Лебедев прокомментировал возможные ограничения работы WhatsApp в России. Дизайнер считает, что мессенджер следует «задушить» из‑за несоблюдения законов, а переживания по этому поводу — излишни.

В рунете снова обсуждают судьбу популярного мессенджера. На этот раз точку зрения озвучил известный дизайнер и блогер.

Артемий Лебедев высказался о перспективах работы WhatsApp в России. В выпуске обзора новостей во «ВКонтакте» он жестко раскритиковал корпорацию Meta* — владельца мессенджера. По мнению Лебедева, компания игнорирует российские законы и не идет на диалог с властями.

Дизайнер считает, что России стоит пойти на решительные меры: мессенджер «должен быть задушен». При этом он призвал россиян не волноваться. В качестве аргумента блогер привел Китай, где WhatsApp уже много лет недоступен. Лебедев отметил, что китайцы по этому поводу «вообще не переживают». Его вывод прост: и нам, по сути, переживать не из-за чего. Ранее с аналогичной критикой WhatsApp выступал и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#whatsapp #мессенджер #блокировка
Источник: lenta.ru
2
Показать комментарии (2)
Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
19:22
Даже это они не в состоянии производить, а только собирать, что природа даст.
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
Зю
19:11
У меня WA стал жрать батарею не в себя. Зашёл в список сервисов (через андроидную софтину с рутом), а там столько телеметрии, сколько десять Max-ов не имеют
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
Кот Шрёдингера
18:37
то есть Еврокомиссия намерена убедить Бельгию своровать замороженные активы России
На импортозамещённом лайнере SJ-100 начали испытывать систему автоматической посадки
ark-bak
17:50
Плевать
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
SLASH_518
16:55
Амд ещё раскачивается, а у нас уже магазы повысили.
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
usr721
16:18
Не на этой же, но на похожей, тоже свежей платформе RSY. Вообще, у Енермакс в последнее время вышла куча серий на различных платформах RSY.
Обзор и тестирование блока питания SAMA G1000
valderm
15:53
а ты себя в зеркале видел? боюсь, что нет ... привидения, вампиры и прочая нечисть вроде тебя в зеркале не отражаются 😂
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Кот Шрёдингера
15:48
где?
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
Родион Вестов
15:24
Бананы не они производят, а природа)
Ближневосточные эксперты сравнили российский Су-57, американский F-35 и китайский J-35
Родион Вестов
15:18
Отгеноцидили, а теперь изучают останки.
В Перу нашли затерянный «город в облаках» — 100 древних построек цивилизации Чачапойя
