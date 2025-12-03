Артемий Лебедев прокомментировал возможные ограничения работы WhatsApp в России. Дизайнер считает, что мессенджер следует «задушить» из‑за несоблюдения законов, а переживания по этому поводу — излишни.

В рунете снова обсуждают судьбу популярного мессенджера. На этот раз точку зрения озвучил известный дизайнер и блогер.

Артемий Лебедев высказался о перспективах работы WhatsApp в России. В выпуске обзора новостей во «ВКонтакте» он жестко раскритиковал корпорацию Meta* — владельца мессенджера. По мнению Лебедева, компания игнорирует российские законы и не идет на диалог с властями.

Дизайнер считает, что России стоит пойти на решительные меры: мессенджер «должен быть задушен». При этом он призвал россиян не волноваться. В качестве аргумента блогер привел Китай, где WhatsApp уже много лет недоступен. Лебедев отметил, что китайцы по этому поводу «вообще не переживают». Его вывод прост: и нам, по сути, переживать не из-за чего. Ранее с аналогичной критикой WhatsApp выступал и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России