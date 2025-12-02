Роботизированная платформа «Депеша» прошла модернизацию. Инженеры «Ростеха» сосредоточились на ключевом параметре — способности машины преодолевать сложное бездорожье.
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил кадры испытаний. Они показали, как модернизированные платформы «Депеша» справляются с бездорожьем. Апгрейд коснулся и гусеничных, и колесных версий.
Идея в том, чтобы машина могла маневрировать в самой сложной местности — в глубокой грязи или буреломе. Как отметили в корпорации, над этим работали, учитывая пожелания военных. По сути, техника получила повышенные внедорожные качества для экстремальных условий.
Сама платформа — это универсальная основа. На нее можно установить разные модули. В итоге один робот может доставлять грузы, эвакуировать раненых или решать иные задачи. Управление — дистанционное, оператор находится в безопасности. Для надежной связи иногда используют даже оптоволоконный кабель.