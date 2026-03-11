Его построят в городе Браунсвилл, штат Техас

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о строительстве первого за последние 50 лет нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории американских штатов. Его построят в городе Браунсвилл, расположенном в штате Техас. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Американский президент уточнил, что оператором нового НПЗ будет компания America First Refining. При этом Трамп подчеркнул важную роль индийской компании Reliance Industries Limited, которая обеспечила инвестиции для проекта. Политик отметил, что речь идёт об «исторической сделке общей стоимостью 300 миллиардов долларов».

Дональд Трамп связывает строительство нового НПЗ в США с заслугами своего правительства, которое упростило процедуры получения разрешений для открытия новых промышленных предприятий, а также снизило для них налоги, из-за чего страна стала вновь привлекательна для иностранных инвестиций. Возвращаясь к будущему НПЗ в Браунсвилле, политик добавил, что проект создаст тысячи рабочих мест и будет ежегодно приносить миллиарды долларов в американскую экономику.

Может быть интересно

Стоит признать, что за последние 50 лет в США действительно не строили крупных НПЗ. Максимум – модернизовали уже построенные. Последним крупным проектом был НПЗ Marathon в штате Луизиана мощностью более 100 тысяч баррелей в сутки (1976 1977 годы).