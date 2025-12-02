Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов призвал власти признать проблему с формированием курса рубля. По его мнению, старая модель плавающего курса перестала работать, а текущий курс бизнес воспринимает как «ненастоящий».

Колебания рубля давно стали темой, которую обсуждают не только эксперты, но и любой бизнес, ведущий расчеты с партнерами за границей. И когда участники рынка перестают доверять официальному курсу, разговоры о валюте моментально меняют тон — от спокойных объяснений к раздраженным спорам о том, на что теперь ориентироваться.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов выступил с резкой оценкой. Он отмечает, что за последние полтора десятилетия не было такого глубокого убеждения у предпринимателей в нереальности курса. Иначе говоря, рынок перестал верить официальной котировке. Причина в том, что прежние методики расчета уже неактуальны. Это следствие фундаментальных изменений в экономике.

Пьянов ставит под сомнение сам принцип. Он задается вопросом, насколько модель плавающего курса еще соответствует новым реалиям. Все ключевые торговые партнеры России, будь то страны Персидского залива или Китай, используют иные системы — с фиксацией или жестким управлением. Играть по собственным правилам на этом поле становится сложно.

В качестве альтернативы банкир предлагает вернуться к идее плавающего валютного коридора. Эта система, от которой ЦБ отказался в 2014 году, подразумевает управляемое колебание в заданных границах. Фактически это признание необходимости более активной роли регулятора. Механизм свободного плавания, когда курс формируется лишь спросом и предложением, дал трещину.

Особенно после июня 2024 года. Тогда биржевые торги долларом и евро прекратились из-за санкций. Теперь ЦБ устанавливает курс по данным банков с внебиржевого рынка. Это другая реальность, менее прозрачная. Курс к юаню, впрочем, продолжают определять по биржевым сделкам. В итоге один показатель формируется по старым правилам, другой — по новым, и вся система начинает вести себя дергано и непредсказуемо. Пьянов описал это как «безумные качели». Такое расхождение только подогревает недоверие, и само это недоверие уже влияет на экономику.