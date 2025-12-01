Производитель чипов Samsung (DS) отказался поставлять годовой запас микросхем DRAM для смартфонов Galaxy. Компания принимает жесткие решения, чтобы максимизировать прибыль на фоне высоких цен на память, что может осложнить запуск флагманских моделей.

Рост цен на память привел к неожиданному конфликту внутри Samsung. Одно подразделение компании фактически объявило бойкот другому, отказавшись от долгосрочных поставок.

Подразделение Samsung DS, которое производит чипы, отклонило запрос от коллег из Mobile Experience (MX). Последние просили гарантировать поставки DRAM более чем на год вперед для нескольких моделей смартфонов Galaxy. Вместо этого поставки, вероятно, будут согласовывать поквартально. Это заставит мобильное подразделение постоянно торговаться за компоненты.

Причина проста: деньги. Цена на ключевой модуль памяти (12 ГБ LPDDR5X) за ноябрь достигла 70 долларов, что более чем вдвое выше ценника начала года. Полупроводниковому подразделению выгоднее продавать чипы на открытом рынке в условиях дефицита, чем фиксировать внутренние цены. Высокому руководству даже пришлось вмешаться, чтобы урегулировать спор.

В итоге MX смогло договориться о поставках только до конца этого года. Аналитики ожидают, что операционная прибыль Samsung в 2026 году может достичь 69 миллиардов долларов во многом благодаря высокой марже на память. Для этого бизнесу приходится делать непростой выбор.

Главный побочный эффект — будущие флагманы Galaxy S26, выход которых намечен на февраль 2026 года, могут подорожать.