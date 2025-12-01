Сотни малых и моногородов в России рискуют исчезнуть из-за активного оттока населения.

Тихие улочки, знакомые лица, свой темп жизни. Для сотен малых российских городов эта идиллия оборачивается ловушкой — молодые люди отсюда массово уезжают, и у самих городов остается все меньше ресурсов и причин для роста.

Аналитики рисуют безрадостную картину. Люди уезжают, новые не приезжают, число домохозяйств сокращается. Казалось бы, причина очевидна — работа. Но исследование показывает, что зарплата — важный, но не главный фактор. Гораздо сильнее бьет по ощущениям недостаток инфраструктуры, ограниченный выбор для карьеры и учебы, а главное — отсутствие картины «лучшего будущего» прямо здесь.Цифры это подтверждают. Среди молодежи 18-24 лет в городах-миллионниках в будущее смотрят с оптимизмом 53%. В малых городах таких энтузиастов всего 33%. Эта разница в настроениях и толкает людей на переезд. Тренд на урбанизацию лишь усиливает процесс: к 2030 году население крупных городов вырастет, а за их пределами — сократится более чем на треть.

Кто виноват и что делать? Большинство жителей, по данным опроса, ждут действий от власти — местной, региональной, федеральной. Один из работающих рецептов — развитие туризма. Город, который интересно посетить, часто становится местом, где хочется остаться. Но и тут свои барьеры: нужно правильно «упаковать» предложение и рассказать о нем далеко за пределами самого городка. Эксперты, исследовавшие ситуацию на примере Ржевского округа, считают, что без комплексной стратегии, которая затронет и экономику, и социальную сферу, негативный тренд не переломить. Иначе малые города продолжат пустеть.