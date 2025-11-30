Археологическая экспедиция в китайской провинции Шэньси обнаружила 573 ранее неизвестных каменных укрепления. Некоторые постройки относятся к 2800 году до нашей эры.

Горы возле китайского города Юйлинь преподнесли сюрприз историкам. Шестилетние поиски увенчались находкой сотен каменных крепостей, о которых раньше никто не знал.

Специалисты по культурному наследию из города Юйлинь потратили шесть лет на обследование территории. Они шли вдоль горных рек — древние строители явно предпочитали селиться у воды. Команда проверила все возможные места: и пешком обошли труднодоступные участки, и с воздуха осмотрели местность.

Разброс дат впечатляет: самые древние постройки относятся к периоду Яншао, то есть к 2800 году до н.э. Другие крепости построили во времена династий Шан и Чжоу. Любопытная деталь: рядом с каменными укреплениями часто находились обычные поселения без защитных стен. Ма Минчжи, руководящий исследованиями, обращает внимание на закономерность — неукрепленные деревни всегда меньше. Выходит, крепости служили центральными точками, куда стекалось население из окрестностей.

Все найденные 573 объекта не похожи друг на друга. Они различаются размерами, планировкой, техникой кладки. Ранние постройки примитивнее, поздние — сложнее. Но на каждом участке археологи видят следы четкой социальной иерархии.

Такая концентрация древних укреплений в одном районе — явление исключительное. Для сравнения: в Саудовской Аравии недавно нашли один городской комплекс с крепостными стенами возрастом 4400 лет. Здесь же — целых 573 укрепленных поселения. Эта находка меняет представления о развитии древних обществ в регионе. Теперь у ученых есть материал, чтобы проследить, как менялись оборонительные сооружения и социальная структура общин на протяжении тысячелетий.