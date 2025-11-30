Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
Ученые зафиксировали тревожное изменение в экосистеме Африки. Леса континента, которые десятилетиями поглощали углекислый газ, теперь стали его источником.

Африканские леса больше не помогают бороться с изменением климата. Новые данные показывают: они стали добавлять в атмосферу углерода больше, чем забирать.

Перелом случился после 2010 года. До этого леса Африки работали как природные фильтры — поглощали углекислый газ и накапливали углерод в древесине. Но масштабная вырубка тропических массивов изменила картину. Теперь континент ежегодно теряет около 106 миллиардов килограммов лесной биомассы. Примерно как если бы каждый год исчезало 106 миллионов автомобилей — только в пересчете на деревья.

Особенно страдают влажные тропические леса в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре и в некоторых странах Западной Африки. Рост площади саванн с кустарниками не компенсирует эти потери. Вырубка и деградация лесов идут слишком быстро.

Ученые использовали спутниковые данные NASA и японских радиолокационных систем, дополнили их машинным обучением и наземными измерениями. Получилась самая детальная карта изменений африканской биомассы за десятилетие. Разрешение позволяет разглядеть даже локальные участки вырубки.

Профессор Хайко Бальцтер называет ситуацию критическим сигналом для глобальной климатической политики. Если Африка перестала поглощать углерод, значит, другим регионам придется сокращать выбросы еще активнее. Цели Парижского соглашения по сдерживанию потепления в пределах 2°C становятся сложнее достижимыми.

#экология #изменение климата #углерод #вырубка лесов #леса африки
Источник: phys.org
