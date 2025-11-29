Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что квантовые вычисления положат конец современному буму искусственного интеллекта. По его мнению, графические процессоры устареют в течение десятилетия.

Пока все обсуждают, чей GPU мощнее, экс-глава Intel делает неожиданное заявление. Он уверен — нынешний ажиотаж вокруг искусственного интеллекта лопнет как мыльный пузырь, и произойдет это благодаря квантовым технологиям.

В интервью Financial Times Гелсингер назвал квантовые вычисления "святой троицей" вместе с классическими и ИИ-вычислениями. При этом он отводит им главную роль в ближайшем будущем. По его словам, квантовые компьютеры станут массовыми быстрее, чем многие ожидают. Это ознаменует конец эпохи графических процессоров.

Гелсингер привел аналогию с партнерством Microsoft и OpenAI. Он сравнил его с ситуацией 1990-х годов, когда Билл Гейтс работал с IBM. По сути, OpenAI выступает всего лишь "партнером по распространению", а реальные вычисления обеспечивает Microsoft.

После ухода из Intel экс-глава компании присоединился к венчурной фирме Playground Global. Этот опыт познакомил его с миром квантовых технологий. Теперь Гелсингер уверен — классические вычисления и современный ИИ устареют с появлением кубитов.

В том же интервью он раскритиковал и бывшее место работы. Когда он возглавил Intel, компания утратила "базовую дисциплину". Ни один продукт не выходил вовремя в течение пяти лет до его прихода. Гелсингер признался: "Это как, ух ты, мы больше не умеем проектировать!"

Освоение технологии 18A заняло у Intel больше времени, чем планировали. Этот проект был критически важным для конкуренции с TSMC. Хотя Гелсингер пообещал выпустить 18A за пять лет, его уволили раньше срока. Новый генеральный директор Лип-Бу Тан закрыл проект как раз в течение пятилетнего срока.