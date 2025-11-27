Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
На трассе "Кола" завершили капремонт моста через Чирко-Кемь
В Карелии завершили капитальный ремонт моста через реку Чирко-Кемь на федеральной трассе. Четырехпролетное сооружение длиной более 100 метров полностью обновили.

Путешественникам по карельским трассам стало немного комфортнее. На федеральной дороге А-137 "Кола" открыли движение по обновленному мосту через реку Чирко-Кемь.

Работы заняли около года. Строители не просто починили старую конструкцию — они полностью ее заменили. Сначала демонтировали изношенные элементы, потом возвели новое сооружение с современными опорами и усиленными балками.

Особое внимание уделили прочности. Балки укрепили углеволокном — материалом, который используют в авиастроении. Он делает конструкцию прочнее, но не утяжеляет ее.

Это не первый подобный проект в регионе. Два года назад в Карелии уже ремонтировали мосты через Деревянку и Пизму. В Мурманской области тем временем построили двухуровневую развязку на подъезде к Североморску.

Местные водители довольны. Раньше приходилось сбавлять скорость перед старой переправой, теперь можно ехать без опаски. Для дальнобойщиков это особенно важно — они часто возят грузы по этой трассе. Дороги на севере требуют постоянного внимания. Суровый климат быстро разрушает покрытие и конструкции. Системный ремонт помогает поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии.

Новый мост через Чирко-Кемь должен прослужить долго. Строители использовали технологии, которые защищают конструкцию от перепадов температур и повышенных нагрузок.

#ремонт #дороги #мост #карелия #трасса
Источник: rosavtodor.gov.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
1
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
1
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
6
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
+
Индонезия арестовала иранский нефтяной танкер MT Arman 114 и выставила его на аукцион
+
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
В Швеции заявили о необходимости наличия в арсенале ракет дальностью до 2000 километров
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
12
Half-Life 3 может быть анонсирована в этом году
2
В Москве открыли первую за 50 лет судоверфь
+
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
1
Управляемые голуби-биодроны поступят на службу экологического контроля
+
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
4
Процессоры Core Ultra 400K Nova Lake-S будут иметь 144 МБ кэша bLLC
+
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
1
Глава Airbus призвал чтобы у ЕС появилось собственное тактическое ядерное оружие
2
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
MLID: Steam Deck 2 может быть представлена одновременно с процессорами AMD Zen 7
+
Концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку антидроновых ружей МР-155
1
Появились изображения второго прототипа китайского самолёта J-36 c двумерно-отклоняемыми соплами
+

Популярные статьи

Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
137
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
20
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
20
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
4
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
3
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
5
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
4

Сейчас обсуждают

Auroson1c
22:18
Хорошие машины не продают :D Поэтому Лада на первом месте)
В топ-15 российского вторичного рынка пока нет ни одного китайского автобренда
32Влад32
22:15
Будешь жить по Гуглу - долго не протянешь.
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Терминатор
22:03
Карта слабая 3060 вот и не справляется. Сталкер 2 надо минимум 4070ti чтобы со всеми плюхами поиграть хотя-бы в 2К. а так давно эту игру прошёл на максе.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Иван Исаков
21:54
Ага работают. Только вот для этого нужны различные костыли или эмуляторы. А на Aluminium приложения андроид будут работать нативно без всех тих танцев с бубнами.
Google разрабатывает Aluminium OS - новую большую ОС для настольных систем на базе ИИ и Android
Alexey B
21:51
Почитал ... какой-то сюр... С 93-его через мои руки прошло множество термопаст - про неизвестные бренды говорит не буду... А вот за известные бренды типа МХ и им подобных, КПТ-8, Алсил - не видел НИКО...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
newceyre
21:32
Основная причина - ты нищук.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
ZagSer168
21:29
отлично!
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
TM1
21:24
Пожалейте глаза, разгоните монитор хотя бы до 70 Герц. Это через настройку кастомных разрешений в нвидиа панели управления делается.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Emperor Of The Universe
21:17
Ничего отвратительнее в этой жизни не видел. Автор врунишка, а весь его контент это фотошоп и нейросеть, никакой смысловой нагрузки не несёт и унижает его в глазах всего остального сообщества.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Emperor Of The Universe
21:00
Ну вот вижу, нормальный человек, успешный, в соревнованиях принимает участие, авторитет свой укрепляет. Не то что автор этого опуса, место которому в помойке. Как и автору, который по жизни ничего не ...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter