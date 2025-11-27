В Карелии завершили капитальный ремонт моста через реку Чирко-Кемь на федеральной трассе. Четырехпролетное сооружение длиной более 100 метров полностью обновили.

Путешественникам по карельским трассам стало немного комфортнее. На федеральной дороге А-137 "Кола" открыли движение по обновленному мосту через реку Чирко-Кемь.

Работы заняли около года. Строители не просто починили старую конструкцию — они полностью ее заменили. Сначала демонтировали изношенные элементы, потом возвели новое сооружение с современными опорами и усиленными балками.

Особое внимание уделили прочности. Балки укрепили углеволокном — материалом, который используют в авиастроении. Он делает конструкцию прочнее, но не утяжеляет ее.

Это не первый подобный проект в регионе. Два года назад в Карелии уже ремонтировали мосты через Деревянку и Пизму. В Мурманской области тем временем построили двухуровневую развязку на подъезде к Североморску.

Местные водители довольны. Раньше приходилось сбавлять скорость перед старой переправой, теперь можно ехать без опаски. Для дальнобойщиков это особенно важно — они часто возят грузы по этой трассе. Дороги на севере требуют постоянного внимания. Суровый климат быстро разрушает покрытие и конструкции. Системный ремонт помогает поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии.

Новый мост через Чирко-Кемь должен прослужить долго. Строители использовали технологии, которые защищают конструкцию от перепадов температур и повышенных нагрузок.