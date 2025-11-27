ВТБ сообщил, что в первом квартале 2026 года представит полностью переработанную версию своего онлайн-банка

За последние два года крупные банки активно перестраивают свои цифровые сервисы: меняют навигацию, вводят новые механики и упрощают взаимодействие с базовыми функциями. На этом фоне ВТБ решил перейти от постепенных обновлений к более заметным изменениям и готовит новое поколение своего онлайн-банка.

ВТБ подтвердил планы выпустить обновленную версию «ВТБ Онлайн» в первом квартале будущего года. Команда отвечает за полное перепроектирование сервиса: меняют структуру меню, перерабатывают визуальные решения и уточняют порядок работы с ключевыми функциями.

По словам Алексея Курзякова, приложение станет удобнее: лишние переходы убирают, основные действия выводят на первый экран, а сложные сценарии разбирают на короткие шаги. Отдельная часть работ посвящена расширению нефинансового блока — от чата до сервисов партнеров.

ВТБ также готовит отдельную версию приложения для одной из новых клиентских групп, однако характеристик этого продукта пока не раскрывают.

Еще одно направление, на котором банк делает акцент, — аналитические инструменты. Сейчас они присутствуют в базовом виде, но в новой версии их хотят усилить: переработать вывод статистики, улучшить систему контроля расходов и обновить раздел с подписками.