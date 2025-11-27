Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
ВТБ готовит крупное обновление онлайн-банка в начале 2026 года
ВТБ сообщил, что в первом квартале 2026 года представит полностью переработанную версию своего онлайн-банка

За последние два года крупные банки активно перестраивают свои цифровые сервисы: меняют навигацию, вводят новые механики и упрощают взаимодействие с базовыми функциями. На этом фоне ВТБ решил перейти от постепенных обновлений к более заметным изменениям и готовит новое поколение своего онлайн-банка.

ВТБ подтвердил планы выпустить обновленную версию «ВТБ Онлайн» в первом квартале будущего года. Команда отвечает за полное перепроектирование сервиса: меняют структуру меню, перерабатывают визуальные решения и уточняют порядок работы с ключевыми функциями.

По словам Алексея Курзякова, приложение станет удобнее: лишние переходы убирают, основные действия выводят на первый экран, а сложные сценарии разбирают на короткие шаги. Отдельная часть работ посвящена расширению нефинансового блока — от чата до сервисов партнеров.

ВТБ также готовит отдельную версию приложения для одной из новых клиентских групп, однако характеристик этого продукта пока не раскрывают.

Еще одно направление, на котором банк делает акцент, — аналитические инструменты. Сейчас они присутствуют в базовом виде, но в новой версии их хотят усилить: переработать вывод статистики, улучшить систему контроля расходов и обновить раздел с подписками.

#обновление #втб #онлайн-банк
Источник: banki.ru
Сейчас обсуждают

Диман
13:10
Да оно все в инструкции к материнке описано. Просто некоторые не знают а потом удивляются. прежде чем купить материнку можно почитать.
Cтали известны характеристики материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX для процессоров AMD
[IRanPast]
13:04
А где эти все, что в панике бились от российского линя?
В Европарламенте потребовали заменить американское ПО на европейские аналоги
ExtenZ
12:57
чухан должен сидеть дома, а не кадрить тян на улице (с) донЧиЧи
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Мистер правдоруб
12:53
Советских космонавтов тебе мало? Если верить то только им!
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
Baron von Tripperbach
12:42
Нет, один из "лидеров" выглядит так:
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Baron von Tripperbach
12:39
Похоже тут работает целый коллектив - но каждому своё, в общем соглашусь. Скукота как она есть.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Мистер правдоруб
12:37
Депутату п"зда! Америкосы его кокнут!
В Европарламенте потребовали заменить американское ПО на европейские аналоги
Сергей Анатолич
12:34
По ходу этот Rheinmetall производит всё. И танки, и ракеты, и пво, и снаряды, и орудия, и вертолёты, теперь за самолёты берутся. Качество только, как показала СВО, так себе получается.
Rheinmetall получила заказ на поставку сотен барражирующих боеприпасов стране НАТО
Сергей Анатолич
12:30
Хоть в чём то я согласен с Европарламентом. Переходите! Мало вам энергитического кризиса, будет ещё и програмный. Переходите скорее!
В Европарламенте потребовали заменить американское ПО на европейские аналоги
Сергей Анатолич
12:21
В том то и дело, что пребывание американцев на луне вообще не факт. До сих пор, вдуматься только 50 лет прошло, они не смогли представить не одного 100% доказательства. А все их "безусловные факты" по...
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
