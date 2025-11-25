Телеканал ABC News сообщает, что украинские власти согласились с основными пунктами американского мирного предложения.

По данным ABC, на переговорах с США Украина дала принципиальное «да» ряду ключевых положений мирного плана, но часть вопросов все еще остается в подвешенном состоянии.

Американский чиновник заявил ABC News, что Украина согласилась на предложенный США механизм мирного урегулирования конфликта. Однако, по его словам, «некоторые детали» плана пока не закрыты.

Ранее Politico сообщал, что США подготовили 19-пунктный проект мирного соглашения, предложенный российской стороне во время встречи в Абу-Даби, тогда как изначально говорилось о 28 пунктах.

Кремль, в свою очередь, отреагировал сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «внимательно следят за сообщениями», но пока не наблюдают «никаких новаций» в этом направлении.