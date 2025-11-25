Amazon начинает коммерческое продвижение своего спутникового интернет-проекта Leo. Компания представила терминал Leo Ultra для корпоративных клиентов и запустила программу предварительного тестирования.

Amazon делает очередной шаг в освоении рынка спутниковой связи. После успешного запуска более 150 спутников компания переходит к коммерческой фазе своего проекта Leo.

Новый терминал Leo Ultra размером 50 на 76 сантиметров занимает верхнюю позицию в линейке оборудования Amazon. Устройство обеспечивает скорость загрузки до 1 Гбит/с, а отдачи — до 400 Мбит/с. Конструкция не имеет движущихся частей, что упрощает монтаж и повышает надежность в сложных погодных условиях. Крис Вебер, вице-президент Amazon Leo, отмечает ориентацию системы на корпоративных и государственных заказчиков. Речь идет о компаниях, работающих в удаленных локациях без стабильного интернет-соединения.

Техническая начинка терминала — это специальный кремниевый чип, который мгновенно переключается между спутниками без механического поворота антенны. Добавьте сюда фирменные радиочастотные модули и умные алгоритмы обработки сигнала — в результате получаем стабильное соединение даже в движении. Для бизнеса это означает возможность проводить видеоконференции, работать в облаке и вести мониторинг объектов без раздражающих прерываний.

Отдельное внимание в Amazon уделяют безопасности. Сервис предлагает сквозное шифрование и возможность прямого подключения к AWS без выхода в публичный интернет. Такой подход — прямой ответ на уязвимости, обнаруженные исследователями в традиционных спутниковых системах.





Среди первых партнеров проекта — авиакомпания JetBlue, энергетические и логистические компании. Президент JetBlue Марти Сент-Джордж подтвердил заинтересованность авиаперевозчика в улучшении бортового Wi-Fi.

Программа корпоративного предварительного просмотра уже запущена для избранных клиентов. Полноценный коммерческий запуск Amazon Leo планирует на следующий год, выходя на рынок, где уже прочно обосновался Starlink.