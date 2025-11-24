Программу льготной ипотеки под 2% годовых планируют распространить на вторичное жилье в Дальневосточном и Арктическом регионах. Это решение направлено на помощь жителям населенных пунктов, где вообще не ведется строительство нового жилья.

Покупка собственного жилья в малых городах Дальнего Востока и Арктики часто упирается в одну проблему — отсутствие новостроек. Людям просто не из чего выбирать. Ситуацию планируют изменить, дав возможность тратить льготную ипотеку на вторичный рынок.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что к началу 2026 года будут подготовлены необходимые изменения. Эти изменения не просто увеличат список доступных вариантов. Они коснутся населённых пунктов, где новый жилой фонд не строится вообще, а таких городов довольно много.

При этом в тех местах, где появляются новые предприятия, цены на жилье взлетают до небес. Качество квадратных метров при этом не всегда соответствует их стоимости. Льготная ипотека на вторичку должна смягчить эту финансовую нагрузку для местных жителей.

Инициатива идет с самого верха. Председатель правительства Михаил Мишустин уже поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину обеспечить контроль за выполнением президентского указания. Программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» действуют с 2019 и 2023 годов соответственно. Их ключевое условие — ставка всего 2% годовых.